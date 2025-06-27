https://ria.ru/20250627/putin-2025759040.html

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 27.06.2025

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Восемь из десяти (79,3%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 76,3% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:13:00+03:00

2025-06-27T11:13:00+03:00

2025-06-27T11:51:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Восемь из десяти (79,3%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 76,3% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ. Большинство (79,3%) опрошенных россиян ответили, что доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 16,5% респондентов. Кроме того, 76,3% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 14,7%. Работу правительства России одобряют 51,5% россиян, не одобряют - 18,6%. При этом, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 60,9% респондентов, 19,5% сказали, что не доверяют ему. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,3% россиян назвали "Единую Россию", 10,8% - ЛДПР, 9,6% - КПРФ, 5,8% - партию "Новые люди", 4,1% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 10,2% опрошенных россиян указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16-22 июня 2025 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20250627/putin-2025733111.html

https://ria.ru/20250623/rejting-2024971560.html

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вциом, госдума рф, единая россия, михаил мишустин, владимир путин, россия, общество