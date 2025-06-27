НАТО опасается зависимости от США в вопросе закупки оружия, пишет Bloomberg
Bloomberg: страны НАТО опасаются зависимости от США в вопросе закупки вооружений
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Европейские страны-члены НАТО, обязавшиеся к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону, опасаются зависимости от США в вопросе закупки новых видов вооружений, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"На фоне того, как союзники спешат восстановить свои вооруженные силы, лидеры сталкиваются с реальностью, что им придется полагаться на США в отношении многих новых видов вооружений, которые они планируют приобрести... Они опасаются, что могут подвергнуться большему риску, если усилят свою зависимость от США", - говорится в материале агентства.
Блумберг со ссылкой на источник передает, что этой весной группа американских законодателей отправилась в Копенгаген с целью побудить властей Дании закупать больше американского оружия. Однако американской стороне дали понять, что публичные угрозы президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, делают такую покупку "затруднительной с политической точки зрения".
По словам источников, решение Трампа о приостановке обмена разведывательными данными с Украиной в начале года встревожило союзников и усилило опасения, что в случае кризиса США могут ввести ограничения на поставляемое ими оружие.
При этом, по словам высокопоставленного представителя НАТО, у европейских союзников не будет альтернативы закупке американского оружия, в особенности в условиях истощения запасов из-за поставок оружия на Украину.
Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.
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