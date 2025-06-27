https://ria.ru/20250627/nato-2025742030.html

НАТО опасается зависимости от США в вопросе закупки оружия, пишет Bloomberg

НАТО опасается зависимости от США в вопросе закупки оружия, пишет Bloomberg - РИА Новости, 27.06.2025

НАТО опасается зависимости от США в вопросе закупки оружия, пишет Bloomberg

Европейские страны-члены НАТО, обязавшиеся к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону, опасаются зависимости от США в вопросе закупки новых видов... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T10:29:00+03:00

2025-06-27T10:29:00+03:00

2025-06-27T10:29:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Европейские страны-члены НАТО, обязавшиеся к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону, опасаются зависимости от США в вопросе закупки новых видов вооружений, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "На фоне того, как союзники спешат восстановить свои вооруженные силы, лидеры сталкиваются с реальностью, что им придется полагаться на США в отношении многих новых видов вооружений, которые они планируют приобрести... Они опасаются, что могут подвергнуться большему риску, если усилят свою зависимость от США", - говорится в материале агентства. Блумберг со ссылкой на источник передает, что этой весной группа американских законодателей отправилась в Копенгаген с целью побудить властей Дании закупать больше американского оружия. Однако американской стороне дали понять, что публичные угрозы президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, делают такую покупку "затруднительной с политической точки зрения". По словам источников, решение Трампа о приостановке обмена разведывательными данными с Украиной в начале года встревожило союзников и усилило опасения, что в случае кризиса США могут ввести ограничения на поставляемое ими оружие. При этом, по словам высокопоставленного представителя НАТО, у европейских союзников не будет альтернативы закупке американского оружия, в особенности в условиях истощения запасов из-за поставок оружия на Украину. В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.

https://ria.ru/20250627/ukraina-2025732121.html

https://ria.ru/20250626/zapad-2025367008.html

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в мире, сша, украина, нато, саммит нато