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НАТО опасается зависимости от США в вопросе закупки оружия, пишет Bloomberg - РИА Новости, 27.06.2025
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10:29 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/nato-2025742030.html
НАТО опасается зависимости от США в вопросе закупки оружия, пишет Bloomberg
НАТО опасается зависимости от США в вопросе закупки оружия, пишет Bloomberg - РИА Новости, 27.06.2025
НАТО опасается зависимости от США в вопросе закупки оружия, пишет Bloomberg
Европейские страны-члены НАТО, обязавшиеся к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону, опасаются зависимости от США в вопросе закупки новых видов... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:29:00+03:00
2025-06-27T10:29:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Европейские страны-члены НАТО, обязавшиеся к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону, опасаются зависимости от США в вопросе закупки новых видов вооружений, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "На фоне того, как союзники спешат восстановить свои вооруженные силы, лидеры сталкиваются с реальностью, что им придется полагаться на США в отношении многих новых видов вооружений, которые они планируют приобрести... Они опасаются, что могут подвергнуться большему риску, если усилят свою зависимость от США", - говорится в материале агентства. Блумберг со ссылкой на источник передает, что этой весной группа американских законодателей отправилась в Копенгаген с целью побудить властей Дании закупать больше американского оружия. Однако американской стороне дали понять, что публичные угрозы президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, делают такую покупку "затруднительной с политической точки зрения". По словам источников, решение Трампа о приостановке обмена разведывательными данными с Украиной в начале года встревожило союзников и усилило опасения, что в случае кризиса США могут ввести ограничения на поставляемое ими оружие. При этом, по словам высокопоставленного представителя НАТО, у европейских союзников не будет альтернативы закупке американского оружия, в особенности в условиях истощения запасов из-за поставок оружия на Украину. В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.
https://ria.ru/20250627/ukraina-2025732121.html
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в мире, сша, украина, нато, саммит нато
В мире, США, Украина, НАТО, Саммит НАТО
НАТО опасается зависимости от США в вопросе закупки оружия, пишет Bloomberg

Bloomberg: страны НАТО опасаются зависимости от США в вопросе закупки вооружений

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Европейские страны-члены НАТО, обязавшиеся к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону, опасаются зависимости от США в вопросе закупки новых видов вооружений, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"На фоне того, как союзники спешат восстановить свои вооруженные силы, лидеры сталкиваются с реальностью, что им придется полагаться на США в отношении многих новых видов вооружений, которые они планируют приобрести... Они опасаются, что могут подвергнуться большему риску, если усилят свою зависимость от США", - говорится в материале агентства.
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Блумберг со ссылкой на источник передает, что этой весной группа американских законодателей отправилась в Копенгаген с целью побудить властей Дании закупать больше американского оружия. Однако американской стороне дали понять, что публичные угрозы президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, делают такую покупку "затруднительной с политической точки зрения".
По словам источников, решение Трампа о приостановке обмена разведывательными данными с Украиной в начале года встревожило союзников и усилило опасения, что в случае кризиса США могут ввести ограничения на поставляемое ими оружие.
При этом, по словам высокопоставленного представителя НАТО, у европейских союзников не будет альтернативы закупке американского оружия, в особенности в условиях истощения запасов из-за поставок оружия на Украину.
В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.
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