Рейтинг@Mail.ru
В МИД отреагировали на запугивания НАТО о нападении России в 2030 году - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/mid-2025791605.html
В МИД отреагировали на запугивания НАТО о нападении России в 2030 году
В МИД отреагировали на запугивания НАТО о нападении России в 2030 году - РИА Новости, 27.06.2025
В МИД отреагировали на запугивания НАТО о нападении России в 2030 году
Страны НАТО, пугая население "российской угрозой" в 2030 году, путаются в арифметике, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:37:00+03:00
2025-06-27T12:37:00+03:00
в мире
россия
гаага
марк рютте
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188f66cbf30dac27cde5467a54f44586.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Страны НАТО, пугая население "российской угрозой" в 2030 году, путаются в арифметике, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, комментируя итоги саммита НАТО в Гааге. "Складывается впечатление, что запугивание российской угрозой - это единственный действенный способ заставить страны НАТО, расслабленные долгими годами бездействия под покровительством американцев, взять на себя ответственность за свою безопасность. И это именно запугивание, что фактически подтверждено решением об увеличении расходов на оборону до 5% к 2035 году", - сказал он, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай". "То есть, здесь уже не только логика подкачивает, но и чистая арифметика. Потому что, если население убеждается в том, что Россия к 2030 году должна напасть, то почему к этой угрозе Евросоюз собирается полностью подготовиться только к 2035 году, не совсем понятно", - указал дипломат. В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.
https://ria.ru/20250626/tramp-2025455001.html
россия
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_0b05edfc2e7678511dd253f3756a80a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, гаага, марк рютте, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Гаага, Марк Рютте, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД отреагировали на запугивания НАТО о нападении России в 2030 году

МИД: НАТО, пугая население нападением России в 2030 году, путается в арифметике

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Страны НАТО, пугая население "российской угрозой" в 2030 году, путаются в арифметике, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, комментируя итоги саммита НАТО в Гааге.
"Складывается впечатление, что запугивание российской угрозой - это единственный действенный способ заставить страны НАТО, расслабленные долгими годами бездействия под покровительством американцев, взять на себя ответственность за свою безопасность. И это именно запугивание, что фактически подтверждено решением об увеличении расходов на оборону до 5% к 2035 году", - сказал он, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
"То есть, здесь уже не только логика подкачивает, но и чистая арифметика. Потому что, если население убеждается в том, что Россия к 2030 году должна напасть, то почему к этой угрозе Евросоюз собирается полностью подготовиться только к 2035 году, не совсем понятно", - указал дипломат.
В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Трамп растрогался, но обещал вернуться и ударить посильнее
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияГаагаМарк РюттеНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала