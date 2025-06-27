https://ria.ru/20250627/mid-2025791605.html

В МИД отреагировали на запугивания НАТО о нападении России в 2030 году

В МИД отреагировали на запугивания НАТО о нападении России в 2030 году - РИА Новости, 27.06.2025

В МИД отреагировали на запугивания НАТО о нападении России в 2030 году

Страны НАТО, пугая население "российской угрозой" в 2030 году, путаются в арифметике, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:37:00+03:00

2025-06-27T12:37:00+03:00

2025-06-27T12:37:00+03:00

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нато

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Страны НАТО, пугая население "российской угрозой" в 2030 году, путаются в арифметике, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, комментируя итоги саммита НАТО в Гааге. "Складывается впечатление, что запугивание российской угрозой - это единственный действенный способ заставить страны НАТО, расслабленные долгими годами бездействия под покровительством американцев, взять на себя ответственность за свою безопасность. И это именно запугивание, что фактически подтверждено решением об увеличении расходов на оборону до 5% к 2035 году", - сказал он, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай". "То есть, здесь уже не только логика подкачивает, но и чистая арифметика. Потому что, если население убеждается в том, что Россия к 2030 году должна напасть, то почему к этой угрозе Евросоюз собирается полностью подготовиться только к 2035 году, не совсем понятно", - указал дипломат. В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.

https://ria.ru/20250626/tramp-2025455001.html

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в мире, россия, гаага, марк рютте, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)