В МИД отреагировали на запугивания НАТО о нападении России в 2030 году
МИД: НАТО, пугая население нападением России в 2030 году, путается в арифметике
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Страны НАТО, пугая население "российской угрозой" в 2030 году, путаются в арифметике, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, комментируя итоги саммита НАТО в Гааге.
"Складывается впечатление, что запугивание российской угрозой - это единственный действенный способ заставить страны НАТО, расслабленные долгими годами бездействия под покровительством американцев, взять на себя ответственность за свою безопасность. И это именно запугивание, что фактически подтверждено решением об увеличении расходов на оборону до 5% к 2035 году", - сказал он, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
"То есть, здесь уже не только логика подкачивает, но и чистая арифметика. Потому что, если население убеждается в том, что Россия к 2030 году должна напасть, то почему к этой угрозе Евросоюз собирается полностью подготовиться только к 2035 году, не совсем понятно", - указал дипломат.
В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.