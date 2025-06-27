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Во Франции высмеяли Макрона из-за рукопожатия с Эрдоганом на саммите НАТО - РИА Новости, 27.06.2025
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15:48 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/makron-2025855121.html
Во Франции высмеяли Макрона из-за рукопожатия с Эрдоганом на саммите НАТО
Во Франции высмеяли Макрона из-за рукопожатия с Эрдоганом на саммите НАТО - РИА Новости, 27.06.2025
Во Франции высмеяли Макрона из-за рукопожатия с Эрдоганом на саммите НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь потешался над президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях прошедшего саммита НАТО, заставив французского лидера РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:48:00+03:00
2025-06-27T15:48:00+03:00
в мире
турция
франция
албания
эммануэль макрон
реджеп тайип эрдоган
флориан филиппо
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ПАРИЖ, 27 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь потешался над президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях прошедшего саммита НАТО, заставив французского лидера вертеться, как юлу, заявил в пятницу французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Ранее в ходе встречи на полях саммита СМИ опубликовали видео, как Эрдоган крепко жмет руку Макрона, после чего резко толкает его перед камерами в сторону поближе к французскому флагу. "Эрдоган вновь потешается над Макроном на саммите НАТО, крепко держа его и заставив крутиться, как юлу. Макрон к тому же скорчил мину! Почему все чувствуют необходимость его унизить? Потому что чувствуется его лживость, эгоцентризм, мизерность: он не соответствует уровню!" - написал Филиппо в соцсети X. Это не первый случай неловкой для Макрона ситуации с Эрдоганом. Другой эпизод попал на камеры во время встречи Европейского политического сообщества в столице Албании Тиране. Макрон тогда подошел к сидящему за столом Эрдогану и положил свою руку на руку турецкого лидера, завязалась беседа, содержание которой на записи не слышно. Эрдоган моментально убрал свою руку, но удерживал два пальца Макрона. Французский президент смог освободить от хватки Эрдогана один палец, но турецкий лидер удерживал еще как минимум десять секунд другой палец Макрона, улыбаясь и не вставая с места. В итоге лидеры завершили короткую беседу через переводчика, Эрдоган похлопал Макрона по руке, а тот отошел в сторону. Турецкие СМИ охарактеризовали эпизод, как безуспешную попытку Макрона установить "психологическое доминирование" над Эрдоганом.
https://ria.ru/20250625/fotografiya-2025357592.html
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в мире, турция, франция, албания, эммануэль макрон, реджеп тайип эрдоган, флориан филиппо, нато
В мире, Турция, Франция, Албания, Эммануэль Макрон, Реджеп Тайип Эрдоган, Флориан Филиппо, НАТО
Во Франции высмеяли Макрона из-за рукопожатия с Эрдоганом на саммите НАТО

Филиппо: на саммите НАТО Эрдоган рукопожатием заставил Макрона вертеться волчком

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ПАРИЖ, 27 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь потешался над президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях прошедшего саммита НАТО, заставив французского лидера вертеться, как юлу, заявил в пятницу французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее в ходе встречи на полях саммита СМИ опубликовали видео, как Эрдоган крепко жмет руку Макрона, после чего резко толкает его перед камерами в сторону поближе к французскому флагу.
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"Эрдоган вновь потешается над Макроном на саммите НАТО, крепко держа его и заставив крутиться, как юлу. Макрон к тому же скорчил мину! Почему все чувствуют необходимость его унизить? Потому что чувствуется его лживость, эгоцентризм, мизерность: он не соответствует уровню!" - написал Филиппо в соцсети X.
Это не первый случай неловкой для Макрона ситуации с Эрдоганом. Другой эпизод попал на камеры во время встречи Европейского политического сообщества в столице Албании Тиране. Макрон тогда подошел к сидящему за столом Эрдогану и положил свою руку на руку турецкого лидера, завязалась беседа, содержание которой на записи не слышно.
Эрдоган моментально убрал свою руку, но удерживал два пальца Макрона. Французский президент смог освободить от хватки Эрдогана один палец, но турецкий лидер удерживал еще как минимум десять секунд другой палец Макрона, улыбаясь и не вставая с места. В итоге лидеры завершили короткую беседу через переводчика, Эрдоган похлопал Макрона по руке, а тот отошел в сторону. Турецкие СМИ охарактеризовали эпизод, как безуспешную попытку Макрона установить "психологическое доминирование" над Эрдоганом.
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В миреТурцияФранцияАлбанияЭммануэль МакронРеджеп Тайип ЭрдоганФлориан ФилиппоНАТО
 
 
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