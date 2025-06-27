https://ria.ru/20250627/lukashenko-2025773930.html

"Ждут, когда споткнемся". Лукашенко рассказал о внимании мира к ЕАЭС

"Ждут, когда споткнемся". Лукашенко рассказал о внимании мира к ЕАЭС - РИА Новости, 27.06.2025

"Ждут, когда споткнемся". Лукашенко рассказал о внимании мира к ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕАЭС привлекает к себе внимание в мире, кто-то по-доброму смотрит на него, а кто-то ждет, когда члены... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:53:00+03:00

2025-06-27T11:53:00+03:00

2025-06-27T11:53:00+03:00

белоруссия

минск

россия

александр лукашенко

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

в мире

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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕАЭС привлекает к себе внимание в мире, кто-то по-доброму смотрит на него, а кто-то ждет, когда члены объединения споткнутся и разойдутся. "Наше объединение привлекает к себе внимание в мире. Одни по-доброму смотрят, как мы неплохо набираем обороты, подключаются к нашей работе. Другие предвкушают момент, когда мы споткнемся или вообще разойдемся. Чьи ожидания оправдаются, зависит только от нас", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Минске. Лукашенко отметил, что рад приветствовать лидеров ЕАЭС в Минске. "Несмотря на загруженность графиков президентов, мы сохраняем регулярность наших встреч на самом высоком уровне, что позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы, решать вопросы, которым не может найти развязки наша комиссия (Евразийская экономическая комиссия - ред.), да и в целом поддерживать интенсивный темп работы ЕАЭС", - сказал белорусский президент. По его словам, это также хорошая возможность для близких по духу людей обсудить международную повестку, которая очень насыщена в последнее время. Он отметил, что лидеры стран вчера на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске начали обсуждение стратегии развития евразийской интеграции, прошел обмен мнениями о перспективах экономического партнерства. Лукашенко высказал мнение, что реализация озвученных идей будет способствовать укреплению ЕАЭС как ключевой интеграционной платформы на постсоветском пространстве и полюса экономического притяжения в международном измерении. В 2025 году Белоруссия председательствует в органах ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия), заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит под председательством Лукашенко.

https://ria.ru/20250626/lukashenko-2025663860.html

https://ria.ru/20250626/putin-2025662282.html

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белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, в мире