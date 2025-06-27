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Россия может закрыть консульство Польши в Калининграде или Иркутске - РИА Новости, 27.06.2025
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13:24 27.06.2025 (обновлено: 13:32 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/konsulstvo-2025805315.html
Россия может закрыть консульство Польши в Калининграде или Иркутске
Россия может закрыть консульство Польши в Калининграде или Иркутске - РИА Новости, 27.06.2025
Россия может закрыть консульство Польши в Калининграде или Иркутске
Консульство Польши в Калининграде или Иркутске, скорее всего, будет закрыто в ответ на закрытие генерального консульства России в Кракове, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:24:00+03:00
2025-06-27T13:32:00+03:00
россия
польша
калининград
в мире
варшава
радослав сикорский
мария захарова
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КРАКОВ, 27 июн – РИА Новости. Консульство Польши в Калининграде или Иркутске, скорее всего, будет закрыто в ответ на закрытие генерального консульства России в Кракове, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах Российской Федерации в Польше Андрей Ордаш.В пятницу в Кракове по требованию польской стороны прекратило свою работу генеральное консульство России."Скорее всего, будет закрыто одно из консульств Польши в России. Какое - я пока не могу сказать. У нас остаются два консульства Польши – в Иркутске и в Калининграде", - сказал Ордаш.В середине мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове в связи с якобы "наличием доказательств совершения российскими спецслужбами достойного наказания диверсионного акта в отношении торгового центра". Польские власти дали срок на закрытие консульства до конца месяца, а всех работающих там дипломатов обязали покинуть страну.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что адекватный ответ на эти шаги скоро последует. Действия Варшавы она оценила как сознательное обрушение отношений с Россией.В конце ноября прошлого года Россия закрыла генконсульство РФ в Познани по требованию польской стороны. В тот раз Варшава тоже заявила о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.После решения закрыть генконсульство в Кракове в Польше останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве.Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
https://ria.ru/20250512/posol-2016557086.html
https://ria.ru/20250512/polsha-2016530584.html
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россия, польша, калининград, в мире, варшава, радослав сикорский, мария захарова
Россия, Польша, Калининград, В мире, Варшава, Радослав Сикорский, Мария Захарова
Россия может закрыть консульство Польши в Калининграде или Иркутске

Ордаш: РФ может закрыть консульство Польши в Калининграде или Иркутске

© РИА Новости / Николай Рютин | Перейти в медиабанкГенеральное консульство Республики Польша в Иркутске
Генеральное консульство Республики Польша в Иркутске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Николай Рютин
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Генеральное консульство Республики Польша в Иркутске. Архивное фото
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КРАКОВ, 27 июн – РИА Новости. Консульство Польши в Калининграде или Иркутске, скорее всего, будет закрыто в ответ на закрытие генерального консульства России в Кракове, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах Российской Федерации в Польше Андрей Ордаш.
В пятницу в Кракове по требованию польской стороны прекратило свою работу генеральное консульство России.
Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Посол России в Польше прокомментировал закрытие генконсульства в Кракове
12 мая, 18:09
"Скорее всего, будет закрыто одно из консульств Польши в России. Какое - я пока не могу сказать. У нас остаются два консульства Польши – в Иркутске и в Калининграде", - сказал Ордаш.
В середине мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове в связи с якобы "наличием доказательств совершения российскими спецслужбами достойного наказания диверсионного акта в отношении торгового центра". Польские власти дали срок на закрытие консульства до конца месяца, а всех работающих там дипломатов обязали покинуть страну.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что адекватный ответ на эти шаги скоро последует. Действия Варшавы она оценила как сознательное обрушение отношений с Россией.
В конце ноября прошлого года Россия закрыла генконсульство РФ в Познани по требованию польской стороны. В тот раз Варшава тоже заявила о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.
После решения закрыть генконсульство в Кракове в Польше останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Слуцкий прокомментировал закрытие генконсульства России в Кракове
12 мая, 16:47
 
РоссияПольшаКалининградВ миреВаршаваРадослав СикорскийМария Захарова
 
 
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