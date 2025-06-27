https://ria.ru/20250627/konsulstvo-2025805315.html

Россия может закрыть консульство Польши в Калининграде или Иркутске

Россия может закрыть консульство Польши в Калининграде или Иркутске - РИА Новости, 27.06.2025

Россия может закрыть консульство Польши в Калининграде или Иркутске

Консульство Польши в Калининграде или Иркутске, скорее всего, будет закрыто в ответ на закрытие генерального консульства России в Кракове, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T13:24:00+03:00

2025-06-27T13:24:00+03:00

2025-06-27T13:32:00+03:00

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калининград

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радослав сикорский

мария захарова

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КРАКОВ, 27 июн – РИА Новости. Консульство Польши в Калининграде или Иркутске, скорее всего, будет закрыто в ответ на закрытие генерального консульства России в Кракове, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах Российской Федерации в Польше Андрей Ордаш.В пятницу в Кракове по требованию польской стороны прекратило свою работу генеральное консульство России."Скорее всего, будет закрыто одно из консульств Польши в России. Какое - я пока не могу сказать. У нас остаются два консульства Польши – в Иркутске и в Калининграде", - сказал Ордаш.В середине мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове в связи с якобы "наличием доказательств совершения российскими спецслужбами достойного наказания диверсионного акта в отношении торгового центра". Польские власти дали срок на закрытие консульства до конца месяца, а всех работающих там дипломатов обязали покинуть страну.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что адекватный ответ на эти шаги скоро последует. Действия Варшавы она оценила как сознательное обрушение отношений с Россией.В конце ноября прошлого года Россия закрыла генконсульство РФ в Познани по требованию польской стороны. В тот раз Варшава тоже заявила о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.После решения закрыть генконсульство в Кракове в Польше останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве.Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.

https://ria.ru/20250512/posol-2016557086.html

https://ria.ru/20250512/polsha-2016530584.html

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польша

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варшава

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