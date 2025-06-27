Киркоров назвал обвинения в адрес бизнесмена Карапетяна абсурдными
Киркоров призвал прекратить гонения на Карапетяна
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Народный артист РФ Филипп Киркоров назвал обвинения в адрес предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна абсурдными и надуманными и призвал прекратить гонения на него.
"Наш друг (Самвел Карапетян - ред.) брошен в казематы по совершенно абсурдным и надуманным обвинениям… Прошу прекратить гонения на Самвела, прекратить политические репрессии на церковь и священнослужителей. Прошу органы исполнительной власти заняться своими обязанностями по улучшению состояния прекрасной страны Армении, а не нападать на священнослужителей и почитаемых персон в Армении", - сказал он на видео, опубликованном в соцсети Instagram* (признана экстремистской, запрещена на территории РФ).
По словам Киркорова, Карапетян всегда с заботой и любовью относился к своей Родине - Армении.
"Человек, который не раз лично вставал на защиту угнетенных на своей исторической Родине, лично и финансово поддерживал социально значимые проекты для людей, а не правительств. Никогда не заявлял о намерениях входить в какой-либо политический лагерь", - отметил артист.
Кроме того, Киркоров обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну и напомнил ему об одной из заповедей. "Коль дело касается церкви, хочу напомнить премьеру Пашиняну одну из десяти заповедей: "Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего", - добавил певец.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Российская и Ново-Нахичеванская епархия - одна из епархий Армянской апостольской церкви. В ее юрисдикцию входят бо́льшая часть России, а также территории Белоруссии, Молдавии, Казахстана и стран Средней Азии. Резиденцией главы епархии служит храмовый комплекс в Москве, действующий с 2013 года и расположенный на углу Олимпийского проспекта и Трифоновской улицы.
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.