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В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 27.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:33 27.06.2025 (обновлено: 11:52 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/kiev-2025696665.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 27.06.2025
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве и Киевской области прогремели взрывы, работает ПВО, сообщает "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T02:33:00+03:00
2025-06-27T11:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Киеве и Киевской области прогремели взрывы, работает ПВО, сообщает "Общественное" в своем Telegram-канале."В Киеве слышны взрывы", — говорится в публикации.Позднее телеканал сообщил о взрывах в Киевской области.Также сообщается о работе ПВО в Полтавской области — как утверждается, зафиксировано падение обломков в Кременчугском районе.Сегодня ночью около 01.00 тревога почти одновременно была объявлена в Днепропетровской области, Одесской области и восьми западных областях Украины — Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой. В остальных областях и Киеве сигнал воздушной тревоги включили раньше.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250623/vzryvy-2024977549.html
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киев
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в мире, киев, киевская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве и Киевской области прогремели взрывы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Киеве и Киевской области прогремели взрывы, работает ПВО, сообщает "Общественное" в своем Telegram-канале.
Киеве слышны взрывы", — говорится в публикации.
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Позднее телеканал сообщил о взрывах в Киевской области.
Также сообщается о работе ПВО в Полтавской области — как утверждается, зафиксировано падение обломков в Кременчугском районе.
Сегодня ночью около 01.00 тревога почти одновременно была объявлена в Днепропетровской области, Одесской области и восьми западных областях Украины — Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой. В остальных областях и Киеве сигнал воздушной тревоги включили раньше.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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17 июня, 02:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевКиевская областьУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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