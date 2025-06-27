https://ria.ru/20250627/kiev-2025696665.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 27.06.2025

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве и Киевской области прогремели взрывы, работает ПВО, сообщает "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T02:33:00+03:00

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2025-06-27T11:52:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Киеве и Киевской области прогремели взрывы, работает ПВО, сообщает "Общественное" в своем Telegram-канале."В Киеве слышны взрывы", — говорится в публикации.Позднее телеканал сообщил о взрывах в Киевской области.Также сообщается о работе ПВО в Полтавской области — как утверждается, зафиксировано падение обломков в Кременчугском районе.Сегодня ночью около 01.00 тревога почти одновременно была объявлена в Днепропетровской области, Одесской области и восьми западных областях Украины — Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой. В остальных областях и Киеве сигнал воздушной тревоги включили раньше.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250623/vzryvy-2024977549.html

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киев

киевская область

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