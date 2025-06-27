https://ria.ru/20250627/kiev-2025696665.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 27.06.2025
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве и Киевской области прогремели взрывы, работает ПВО, сообщает "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T02:33:00+03:00
2025-06-27T02:33:00+03:00
2025-06-27T11:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1874987609_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a5589ee44fda12eb2b684feb1b3273fa.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Киеве и Киевской области прогремели взрывы, работает ПВО, сообщает "Общественное" в своем Telegram-канале."В Киеве слышны взрывы", — говорится в публикации.Позднее телеканал сообщил о взрывах в Киевской области.Также сообщается о работе ПВО в Полтавской области — как утверждается, зафиксировано падение обломков в Кременчугском районе.Сегодня ночью около 01.00 тревога почти одновременно была объявлена в Днепропетровской области, Одесской области и восьми западных областях Украины — Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой. В остальных областях и Киеве сигнал воздушной тревоги включили раньше.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250623/vzryvy-2024977549.html
https://ria.ru/20250617/vzryvy-2023235073.html
киев
киевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1874987609_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_2b55599dd532d6305458b54985997767.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, киевская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве и Киевской области прогремели взрывы