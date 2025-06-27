https://ria.ru/20250627/ipoteka-2025704127.html

В ГД рассказали, когда запустят ипотеку для участников СВО

В ГД рассказали, когда запустят ипотеку для участников СВО - РИА Новости, 27.06.2025

В ГД рассказали, когда запустят ипотеку для участников СВО

Ипотека для участников СВО может стать доступна в следующем году, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T06:19:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Ипотека для участников СВО может стать доступна в следующем году, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на полях ПМЭФ. "Есть поручение президента, ... чтобы проработали вопрос по ипотечной поддержке ребят, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас вопрос изучается. Я думаю, что какой-то вариант, предложение для участников СВО будет", - сказал он. Аксаков подчеркнул, что бюджетный процесс должен позволять субсидировать процентные ставки и очевидно надо смотреть возможности - "сколько денег мы в бюджете можем заложить на такое субсидирование". "Поскольку бюджетный процесс связан все-таки с календарным годом, точно в этом году, по крайней мере, с большой вероятностью, программа не будет запущена. Она должна быть продумана, подготовлена, просчитана. Ну и вполне возможно, что со следующего года такое направление все-таки будет запущено", - добавил депутат. Глава комитета Госдумы также отметил, что, скорее всего, эта программа не будет распространятся на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. "Нам все-таки важно, чтобы было рассредоточено население по всей стране, а не только центральные города", - подчеркнул он. "Ставка тоже еще обсуждается. Все зависит, опять же, от финансовых возможностей государства", - заключил Аксаков. Весной президент РФ Владимир Путин поручил до 15 июня представить предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников СВО. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250624/putin-2025109016.html

https://ria.ru/20250611/gosduma-2022145794.html

https://realty.ria.ru/20250523/gosduma-2018663226.html

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экономика, ипотека, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, анатолий аксаков, владимир путин, госдума рф