https://ria.ru/20250627/gd-2025728126.html

В Госдуме рассказали о квоте для участников СВО при поступлении в вузы

В Госдуме рассказали о квоте для участников СВО при поступлении в вузы - РИА Новости, 27.06.2025

В Госдуме рассказали о квоте для участников СВО при поступлении в вузы

Участники спецоперации и их дети могут поступать в вузы на бюджет в рамках отдельной квоты, такую возможность имеют и дети бойцов на территории Курской области, РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T09:42:00+03:00

2025-06-27T09:42:00+03:00

2025-06-27T12:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

курская область

россия

вячеслав володин

госдума рф

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Участники спецоперации и их дети могут поступать в вузы на бюджет в рамках отдельной квоты, такую возможность имеют и дети бойцов на территории Курской области, сообщается в Telegram-канале Госдумы. В публикации сказано, что детям участников СВО предоставляются места в детских садах, школах и лагерях в первоочередном порядке. Кроме того, участники СВО и члены их семей освобождены от уплаты налога на имущество. Эта льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида: квартиры или комнаты, жилого дома, хозстроения или сооружения для личного подсобного хозяйства, гаража или машино-места. "Члены семей военнослужащих, направленных в зону СВО и за пределы России, могут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Если жилье съемное, семьям сохранят компенсацию за аренду. Военнослужащие - участники СВО, имеющие ребенка-инвалида, получили внеочередное право на обеспечение жильем. Отменена госпошлина для членов семей военных при наследовании недвижимости", - отмечается в Telegram-канале. Уточняется, что работодателю запрещено увольнять вдову ветерана боевых действий в течение года после его смерти, если она не вступила в брак. Как отмечал ранее председатель ГД Вячеслав Володин, "приоритетом в нашей работе остается поддержка участников специальной военной операции, членов их семей. Поэтому нам необходимо со своей стороны сделать все для того, чтобы наши солдаты и офицеры ни в чем не нуждались, знали, что их семьи окружены заботой, вниманием". По словам Володина, сформирована система мер поддержки, она постоянно расширяется, а все принятые в этой сфере законы находятся на отдельном контроле в плане правоприменительной практики.

https://ria.ru/20250620/sovfed-2024085604.html

https://ria.ru/20250611/mironov-2022150971.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, курская область, россия, вячеслав володин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование