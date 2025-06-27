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В Госдуме рассказали о квоте для участников СВО при поступлении в вузы - РИА Новости, 27.06.2025
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09:42 27.06.2025 (обновлено: 12:25 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/gd-2025728126.html
В Госдуме рассказали о квоте для участников СВО при поступлении в вузы
В Госдуме рассказали о квоте для участников СВО при поступлении в вузы - РИА Новости, 27.06.2025
В Госдуме рассказали о квоте для участников СВО при поступлении в вузы
Участники спецоперации и их дети могут поступать в вузы на бюджет в рамках отдельной квоты, такую возможность имеют и дети бойцов на территории Курской области, РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T09:42:00+03:00
2025-06-27T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
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россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Участники спецоперации и их дети могут поступать в вузы на бюджет в рамках отдельной квоты, такую возможность имеют и дети бойцов на территории Курской области, сообщается в Telegram-канале Госдумы. В публикации сказано, что детям участников СВО предоставляются места в детских садах, школах и лагерях в первоочередном порядке. Кроме того, участники СВО и члены их семей освобождены от уплаты налога на имущество. Эта льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида: квартиры или комнаты, жилого дома, хозстроения или сооружения для личного подсобного хозяйства, гаража или машино-места. "Члены семей военнослужащих, направленных в зону СВО и за пределы России, могут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Если жилье съемное, семьям сохранят компенсацию за аренду. Военнослужащие - участники СВО, имеющие ребенка-инвалида, получили внеочередное право на обеспечение жильем. Отменена госпошлина для членов семей военных при наследовании недвижимости", - отмечается в Telegram-канале. Уточняется, что работодателю запрещено увольнять вдову ветерана боевых действий в течение года после его смерти, если она не вступила в брак. Как отмечал ранее председатель ГД Вячеслав Володин, "приоритетом в нашей работе остается поддержка участников специальной военной операции, членов их семей. Поэтому нам необходимо со своей стороны сделать все для того, чтобы наши солдаты и офицеры ни в чем не нуждались, знали, что их семьи окружены заботой, вниманием". По словам Володина, сформирована система мер поддержки, она постоянно расширяется, а все принятые в этой сфере законы находятся на отдельном контроле в плане правоприменительной практики.
https://ria.ru/20250620/sovfed-2024085604.html
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общество, курская область, россия, вячеслав володин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуме рассказали о квоте для участников СВО при поступлении в вузы

ГД: участники СВО и их дети могут поступать в вузы на бюджет в рамках квоты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Участники спецоперации и их дети могут поступать в вузы на бюджет в рамках отдельной квоты, такую возможность имеют и дети бойцов на территории Курской области, сообщается в Telegram-канале Госдумы.
В публикации сказано, что детям участников СВО предоставляются места в детских садах, школах и лагерях в первоочередном порядке. Кроме того, участники СВО и члены их семей освобождены от уплаты налога на имущество. Эта льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида: квартиры или комнаты, жилого дома, хозстроения или сооружения для личного подсобного хозяйства, гаража или машино-места.
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"Члены семей военнослужащих, направленных в зону СВО и за пределы России, могут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Если жилье съемное, семьям сохранят компенсацию за аренду. Военнослужащие - участники СВО, имеющие ребенка-инвалида, получили внеочередное право на обеспечение жильем. Отменена госпошлина для членов семей военных при наследовании недвижимости", - отмечается в Telegram-канале.
Уточняется, что работодателю запрещено увольнять вдову ветерана боевых действий в течение года после его смерти, если она не вступила в брак.
Как отмечал ранее председатель ГД Вячеслав Володин, "приоритетом в нашей работе остается поддержка участников специальной военной операции, членов их семей. Поэтому нам необходимо со своей стороны сделать все для того, чтобы наши солдаты и офицеры ни в чем не нуждались, знали, что их семьи окружены заботой, вниманием".
По словам Володина, сформирована система мер поддержки, она постоянно расширяется, а все принятые в этой сфере законы находятся на отдельном контроле в плане правоприменительной практики.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоКурская областьРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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