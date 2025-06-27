В Госдуме рассказали о квоте для участников СВО при поступлении в вузы
ГД: участники СВО и их дети могут поступать в вузы на бюджет в рамках квоты
Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Участники спецоперации и их дети могут поступать в вузы на бюджет в рамках отдельной квоты, такую возможность имеют и дети бойцов на территории Курской области, сообщается в Telegram-канале Госдумы.
В публикации сказано, что детям участников СВО предоставляются места в детских садах, школах и лагерях в первоочередном порядке. Кроме того, участники СВО и члены их семей освобождены от уплаты налога на имущество. Эта льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида: квартиры или комнаты, жилого дома, хозстроения или сооружения для личного подсобного хозяйства, гаража или машино-места.
"Члены семей военнослужащих, направленных в зону СВО и за пределы России, могут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Если жилье съемное, семьям сохранят компенсацию за аренду. Военнослужащие - участники СВО, имеющие ребенка-инвалида, получили внеочередное право на обеспечение жильем. Отменена госпошлина для членов семей военных при наследовании недвижимости", - отмечается в Telegram-канале.
Уточняется, что работодателю запрещено увольнять вдову ветерана боевых действий в течение года после его смерти, если она не вступила в брак.
Как отмечал ранее председатель ГД Вячеслав Володин, "приоритетом в нашей работе остается поддержка участников специальной военной операции, членов их семей. Поэтому нам необходимо со своей стороны сделать все для того, чтобы наши солдаты и офицеры ни в чем не нуждались, знали, что их семьи окружены заботой, вниманием".
По словам Володина, сформирована система мер поддержки, она постоянно расширяется, а все принятые в этой сфере законы находятся на отдельном контроле в плане правоприменительной практики.