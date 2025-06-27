https://ria.ru/20250627/eaes-2025800707.html

Лукашенко: ЕАЭС примет дорожную карту по развитию экономических процессов

Лукашенко: ЕАЭС примет дорожную карту по развитию экономических процессов - РИА Новости, 27.06.2025

Лукашенко: ЕАЭС примет дорожную карту по развитию экономических процессов

Евразийский экономический союз после завершения в 2025 году реализации программы интеграции примет дорожную карту совместных действий на следующий период для... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T13:07:00+03:00

2025-06-27T13:07:00+03:00

2025-06-27T13:07:00+03:00

белоруссия

минск

россия

александр лукашенко

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

экономика

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Евразийский экономический союз после завершения в 2025 году реализации программы интеграции примет дорожную карту совместных действий на следующий период для реализации декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в союзе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, открывая заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Минске. Лукашенко председательствует на саммите, в котором участвуют президенты России, Казахстана, Киргизии, а премьер-министр Армении принимает участие по видеосвязи. "Председательство Республики Беларусь в органах ЕАЭС реализуется в особенный год с точки зрения дальнейших перспектив для развития нашего объединения. Во-первых, мы завершаем реализацию стратегических направлений евразийской экономической интеграции. Приняв программу до 2025 года, мы ее в этом году завершаем, со всеми недостатками, о которых мы вчера сами говорили. Во-вторых, в этом году должна быть принята дорожная карта совместных действий на следующий период уже для реализации декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в нашем союзе", - сказал Лукашенко. По его словам, лидеры стран поддержали предложение о том, что соответствующий план мероприятий будет утвержден на уровне Совета ЕЭК, а затем представлен на высшем совете. "Но это не значит, что вопрос останется без внимания глав государства. Мы ожидаем обстоятельный доклад на декабрьском заседании", - сказал президент Белоруссии.

https://ria.ru/20250627/vees-2025520599.html

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Ольга Фомченкова

белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, экономика