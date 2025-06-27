https://ria.ru/20250627/eaes-2025778844.html
Лукашенко предложил обсудить вопросы внутреннего рынка ЕАЭС
Лукашенко предложил обсудить вопросы внутреннего рынка ЕАЭС - РИА Новости, 27.06.2025
Лукашенко предложил обсудить вопросы внутреннего рынка ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил обсудить на саммите Евразийского экономического союза вопросы функционирования внутреннего рынка ЕАЭС. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:06:00+03:00
2025-06-27T12:06:00+03:00
2025-06-27T12:06:00+03:00
белоруссия
минск
россия
александр лукашенко
евразийский экономический союз
экономика
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил обсудить на саммите Евразийского экономического союза вопросы функционирования внутреннего рынка ЕАЭС. "Традиционно в повестке присутствуют вопросы функционирования внутреннего рынка ЕАЭС. Здесь также предстоит предметно поговорить, дать оценку влиянию отдельных факторов, принять решение о том, как будем двигаться дальше", - сказал Лукашенко, открывая заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Минске. Лукашенко председательствует на саммите, в котором участвуют президенты России, Казахстана, Киргизии, а премьер Армении принимает участие по видеосвязи. "Сегодня нам есть что обсудить. Ряд вопросов повестки дня требуют принятия конкретных решений на нашем уровне", - сказал президент.
https://ria.ru/20250627/vees-2025520599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, евразийский экономический союз, экономика
Белоруссия, Минск, Россия, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, Экономика
Лукашенко предложил обсудить вопросы внутреннего рынка ЕАЭС
Лукашенко предложил обсудить на заседании ВЕЭС вопросы внутреннего рынка