https://ria.ru/20250627/eaes-2025778844.html

Лукашенко предложил обсудить вопросы внутреннего рынка ЕАЭС

Лукашенко предложил обсудить вопросы внутреннего рынка ЕАЭС - РИА Новости, 27.06.2025

Лукашенко предложил обсудить вопросы внутреннего рынка ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил обсудить на саммите Евразийского экономического союза вопросы функционирования внутреннего рынка ЕАЭС. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:06:00+03:00

2025-06-27T12:06:00+03:00

2025-06-27T12:06:00+03:00

белоруссия

минск

россия

александр лукашенко

евразийский экономический союз

экономика

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил обсудить на саммите Евразийского экономического союза вопросы функционирования внутреннего рынка ЕАЭС. "Традиционно в повестке присутствуют вопросы функционирования внутреннего рынка ЕАЭС. Здесь также предстоит предметно поговорить, дать оценку влиянию отдельных факторов, принять решение о том, как будем двигаться дальше", - сказал Лукашенко, открывая заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Минске. Лукашенко председательствует на саммите, в котором участвуют президенты России, Казахстана, Киргизии, а премьер Армении принимает участие по видеосвязи. "Сегодня нам есть что обсудить. Ряд вопросов повестки дня требуют принятия конкретных решений на нашем уровне", - сказал президент.

https://ria.ru/20250627/vees-2025520599.html

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Ольга Фомченкова

белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, евразийский экономический союз, экономика