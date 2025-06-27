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В Петербурге пройдет II Международный джазовый фестиваль - РИА Новости, 27.06.2025
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Культура
 
10:43 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/dzhaz-2025748575.html
В Петербурге пройдет II Международный джазовый фестиваль
В Петербурге пройдет II Международный джазовый фестиваль - РИА Новости, 27.06.2025
В Петербурге пройдет II Международный джазовый фестиваль
II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль под руководством народного артиста РФ Игоря Бутмана пройдет в Северной столице с 21 по 27 июля, сообщили РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:43:00+03:00
2025-06-27T10:43:00+03:00
культура
россия
бельгия
игорь бутман
виктор добронравов
полина гагарина
президентский фонд культурных инициатив
джаз
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль под руководством народного артиста РФ Игоря Бутмана пройдет в Северной столице с 21 по 27 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. Концерты II Saint Petersburg Jazz Festival пройдут с 21 по 27 июля на шести городских площадках, где выступят более 600 артистов. "II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль пройдет С 21 по 27 июля 2025 года. Участие принимают: Zap Mama (Бельгия), группа Uma2rman, Полина Гагарина, Квартет Игоря Бутмана, Queentet Сергея Мазаева, Мариам Мерабова, Варвара Визбор, Zventa Sventana, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Fantine и многие другие", - говорится в сообщении. Так, фестиваль откроется джазовым спектаклем по мотивам симфонической сказки Сергея Прокофьева "Петя и волк" в исполнении Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана и актера Виктора Добронравова в Большом зале Филармонии имени Шостаковича. Главная сцена фестиваля будет работать с 22 по 26 июля в Юсуповском саду. Именно там выступят хэдлайнеры фестиваля: Полина Гагарина со специальной программой, Квартет Игоря Бутмана, группа Uma2rman, Zap Mama (Бельгия), Queentet Сергея Мазаева, Мариам Мерабова, Варвара Визбор, Zventa Sventana, Виктор Добронравов и многие другие. Кроме того, на площадке будет работать лекторий фестиваля, в котором пройдет масштабная образовательная программа. "Петербург уже много лет живет джазом. В прошлом году неделя джаза буквально охватила город и результат потряс всех - наши концерты посетило более 200 тысяч петербуржцев и гостей северной столицы. В этом году мы планируем сделать программу еще более многогранной и ждём ещё больше зрителей", - приводятся в сообщении слова худрука фестиваля Игоря Бутмана. Известные джазмены выступят и на других сценах северной столицы: на Площади Искусств, в парке "Озеро Долгое" и Порту Севкабель. Впервые концерты пройдут в Нижнем парке музея-заповедника "Петергоф". Более 140 концертов пройдут в рамках джазовой клубной программы в Филармонии джазовой музыки, Джаз-клубе Игоря Бутмана, клубах JFC, "48 Стульев", The Hat, Police Station, джазовом баре "ЭтоБар" и баре "Лайка". Также в этом году вновь пройдет Конкурс джазовых композиторов и вручение Всероссийской профессиональной джазовой премии. Закрытие фестиваля состоится в Большом зале Филармонии имени Шостаковича 27 июля. Артисты представят музыкально-театральный перформанс "Джаз от первого лица" с народным артистом России Алексеем Гуськовым и певицей Fantine. Saint Petersburg Jazz Festival впервые прошел в 2024 году и сразу утвердился в качестве крупнейшего музыкального события города. Фестиваль организован "Ассоциацией джазовых музыкантов" и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Фонда Игоря Бутмана.
https://ria.ru/20250515/festivali-2016857335.html
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россия, бельгия, игорь бутман, виктор добронравов, полина гагарина, президентский фонд культурных инициатив, джаз, санкт-петербург
Культура, Россия, Бельгия, Игорь Бутман, Виктор Добронравов, Полина Гагарина, Президентский фонд культурных инициатив, джаз, Санкт-Петербург
В Петербурге пройдет II Международный джазовый фестиваль

Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль пройдет с 21 по 27 июля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМузыкант Игорь Бутман
Музыкант Игорь Бутман - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Музыкант Игорь Бутман. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль под руководством народного артиста РФ Игоря Бутмана пройдет в Северной столице с 21 по 27 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Концерты II Saint Petersburg Jazz Festival пройдут с 21 по 27 июля на шести городских площадках, где выступят более 600 артистов.
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"II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль пройдет С 21 по 27 июля 2025 года. Участие принимают: Zap Mama (Бельгия), группа Uma2rman, Полина Гагарина, Квартет Игоря Бутмана, Queentet Сергея Мазаева, Мариам Мерабова, Варвара Визбор, Zventa Sventana, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Fantine и многие другие", - говорится в сообщении.
Так, фестиваль откроется джазовым спектаклем по мотивам симфонической сказки Сергея Прокофьева "Петя и волк" в исполнении Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана и актера Виктора Добронравова в Большом зале Филармонии имени Шостаковича.
Главная сцена фестиваля будет работать с 22 по 26 июля в Юсуповском саду. Именно там выступят хэдлайнеры фестиваля: Полина Гагарина со специальной программой, Квартет Игоря Бутмана, группа Uma2rman, Zap Mama (Бельгия), Queentet Сергея Мазаева, Мариам Мерабова, Варвара Визбор, Zventa Sventana, Виктор Добронравов и многие другие. Кроме того, на площадке будет работать лекторий фестиваля, в котором пройдет масштабная образовательная программа.
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"Петербург уже много лет живет джазом. В прошлом году неделя джаза буквально охватила город и результат потряс всех - наши концерты посетило более 200 тысяч петербуржцев и гостей северной столицы. В этом году мы планируем сделать программу еще более многогранной и ждём ещё больше зрителей", - приводятся в сообщении слова худрука фестиваля Игоря Бутмана.
Известные джазмены выступят и на других сценах северной столицы: на Площади Искусств, в парке "Озеро Долгое" и Порту Севкабель. Впервые концерты пройдут в Нижнем парке музея-заповедника "Петергоф". Более 140 концертов пройдут в рамках джазовой клубной программы в Филармонии джазовой музыки, Джаз-клубе Игоря Бутмана, клубах JFC, "48 Стульев", The Hat, Police Station, джазовом баре "ЭтоБар" и баре "Лайка".
Также в этом году вновь пройдет Конкурс джазовых композиторов и вручение Всероссийской профессиональной джазовой премии.
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Закрытие фестиваля состоится в Большом зале Филармонии имени Шостаковича 27 июля. Артисты представят музыкально-театральный перформанс "Джаз от первого лица" с народным артистом России Алексеем Гуськовым и певицей Fantine.
Saint Petersburg Jazz Festival впервые прошел в 2024 году и сразу утвердился в качестве крупнейшего музыкального события города. Фестиваль организован "Ассоциацией джазовых музыкантов" и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Фонда Игоря Бутмана.
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