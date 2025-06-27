https://ria.ru/20250627/dzhaz-2025748575.html

В Петербурге пройдет II Международный джазовый фестиваль

В Петербурге пройдет II Международный джазовый фестиваль - РИА Новости, 27.06.2025

В Петербурге пройдет II Международный джазовый фестиваль

II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль под руководством народного артиста РФ Игоря Бутмана пройдет в Северной столице с 21 по 27 июля, сообщили РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T10:43:00+03:00

2025-06-27T10:43:00+03:00

2025-06-27T10:43:00+03:00

культура

россия

бельгия

игорь бутман

виктор добронравов

полина гагарина

президентский фонд культурных инициатив

джаз

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль под руководством народного артиста РФ Игоря Бутмана пройдет в Северной столице с 21 по 27 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. Концерты II Saint Petersburg Jazz Festival пройдут с 21 по 27 июля на шести городских площадках, где выступят более 600 артистов. "II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль пройдет С 21 по 27 июля 2025 года. Участие принимают: Zap Mama (Бельгия), группа Uma2rman, Полина Гагарина, Квартет Игоря Бутмана, Queentet Сергея Мазаева, Мариам Мерабова, Варвара Визбор, Zventa Sventana, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Fantine и многие другие", - говорится в сообщении. Так, фестиваль откроется джазовым спектаклем по мотивам симфонической сказки Сергея Прокофьева "Петя и волк" в исполнении Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана и актера Виктора Добронравова в Большом зале Филармонии имени Шостаковича. Главная сцена фестиваля будет работать с 22 по 26 июля в Юсуповском саду. Именно там выступят хэдлайнеры фестиваля: Полина Гагарина со специальной программой, Квартет Игоря Бутмана, группа Uma2rman, Zap Mama (Бельгия), Queentet Сергея Мазаева, Мариам Мерабова, Варвара Визбор, Zventa Sventana, Виктор Добронравов и многие другие. Кроме того, на площадке будет работать лекторий фестиваля, в котором пройдет масштабная образовательная программа. "Петербург уже много лет живет джазом. В прошлом году неделя джаза буквально охватила город и результат потряс всех - наши концерты посетило более 200 тысяч петербуржцев и гостей северной столицы. В этом году мы планируем сделать программу еще более многогранной и ждём ещё больше зрителей", - приводятся в сообщении слова худрука фестиваля Игоря Бутмана. Известные джазмены выступят и на других сценах северной столицы: на Площади Искусств, в парке "Озеро Долгое" и Порту Севкабель. Впервые концерты пройдут в Нижнем парке музея-заповедника "Петергоф". Более 140 концертов пройдут в рамках джазовой клубной программы в Филармонии джазовой музыки, Джаз-клубе Игоря Бутмана, клубах JFC, "48 Стульев", The Hat, Police Station, джазовом баре "ЭтоБар" и баре "Лайка". Также в этом году вновь пройдет Конкурс джазовых композиторов и вручение Всероссийской профессиональной джазовой премии. Закрытие фестиваля состоится в Большом зале Филармонии имени Шостаковича 27 июля. Артисты представят музыкально-театральный перформанс "Джаз от первого лица" с народным артистом России Алексеем Гуськовым и певицей Fantine. Saint Petersburg Jazz Festival впервые прошел в 2024 году и сразу утвердился в качестве крупнейшего музыкального события города. Фестиваль организован "Ассоциацией джазовых музыкантов" и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Фонда Игоря Бутмана.

https://ria.ru/20250515/festivali-2016857335.html

https://ria.ru/20250502/kvartet-2014653767.html

https://ria.ru/20250427/butman-2013733082.html

https://ria.ru/20250606/jazz-2021445924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, бельгия, игорь бутман, виктор добронравов, полина гагарина, президентский фонд культурных инициатив, джаз, санкт-петербург