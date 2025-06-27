https://ria.ru/20250627/dubinskiy-2025878928.html

В Киеве сообщили мрачные новости Зеленскому после саммита НАТО

В Киеве сообщили мрачные новости Зеленскому после саммита НАТО - РИА Новости, 27.06.2025

В Киеве сообщили мрачные новости Зеленскому после саммита НАТО

Владимир Зеленский ничего не добился при посещении саммита НАТО в Гааге, и у Украины больше нет возможностей продолжать конфликт с Россией, такое мнение... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T16:46:00+03:00

2025-06-27T16:46:00+03:00

2025-06-27T19:44:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский ничего не добился при посещении саммита НАТО в Гааге, и у Украины больше нет возможностей продолжать конфликт с Россией, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Новых пакетов помощи нет. Те, которые были от США, заканчиваются по итогам июля уже к августу, поддержка точечная, ситуативная, не глобальная. Есть возможность продолжать войну дальше? Нет. Поэтому вот эта позиция, вот этот сейчас разброс карт на столе между всеми участниками показывает, что в принципе надо двигаться дальше к перемирию", — сказал он.Политик отметил, что Зеленскому нужно было получить одобрение дальнейших военных действий со стороны стран — членов НАТО и выпросить либо финансовую помощь, либо увеличение поставок вооружений. "Последняя гастроль" провалилась, и он остался ни с чем, заключил депутат.В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону.Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять пять процентов ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит такой шаг, но говорил о 2032-м и предлагал включить более гибкую формулировку.

https://ria.ru/20250627/ukraina-2025732121.html

https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025632324.html

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киев, нато, в мире, россия, гаага