Рейтинг@Mail.ru
В Киеве сообщили мрачные новости Зеленскому после саммита НАТО - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 27.06.2025 (обновлено: 19:44 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/dubinskiy-2025878928.html
В Киеве сообщили мрачные новости Зеленскому после саммита НАТО
В Киеве сообщили мрачные новости Зеленскому после саммита НАТО - РИА Новости, 27.06.2025
В Киеве сообщили мрачные новости Зеленскому после саммита НАТО
Владимир Зеленский ничего не добился при посещении саммита НАТО в Гааге, и у Украины больше нет возможностей продолжать конфликт с Россией, такое мнение... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T16:46:00+03:00
2025-06-27T19:44:00+03:00
киев
нато
в мире
россия
гаага
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025116276_902:143:3072:1364_1920x0_80_0_0_07b6f69565fe299639239a44d5e80b54.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский ничего не добился при посещении саммита НАТО в Гааге, и у Украины больше нет возможностей продолжать конфликт с Россией, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Новых пакетов помощи нет. Те, которые были от США, заканчиваются по итогам июля уже к августу, поддержка точечная, ситуативная, не глобальная. Есть возможность продолжать войну дальше? Нет. Поэтому вот эта позиция, вот этот сейчас разброс карт на столе между всеми участниками показывает, что в принципе надо двигаться дальше к перемирию", — сказал он.Политик отметил, что Зеленскому нужно было получить одобрение дальнейших военных действий со стороны стран — членов НАТО и выпросить либо финансовую помощь, либо увеличение поставок вооружений. "Последняя гастроль" провалилась, и он остался ни с чем, заключил депутат.В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону.Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять пять процентов ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит такой шаг, но говорил о 2032-м и предлагал включить более гибкую формулировку.
https://ria.ru/20250627/ukraina-2025732121.html
https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025632324.html
киев
россия
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025116276_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_74e908973f542faf046a6a8b6925e5ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, нато, в мире, россия, гаага
Киев, НАТО, В мире, Россия, Гаага
В Киеве сообщили мрачные новости Зеленскому после саммита НАТО

Дубинский: Украина не имеет ресурсов для продолжения конфликта с Россией

© AP Photo / Matthias SchraderВладимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский ничего не добился при посещении саммита НАТО в Гааге, и у Украины больше нет возможностей продолжать конфликт с Россией, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Новых пакетов помощи нет. Те, которые были от США, заканчиваются по итогам июля уже к августу, поддержка точечная, ситуативная, не глобальная. Есть возможность продолжать войну дальше? Нет. Поэтому вот эта позиция, вот этот сейчас разброс карт на столе между всеми участниками показывает, что в принципе надо двигаться дальше к перемирию", — сказал он.
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Британии рассказали, какой сигнал получила Украина после саммита НАТО
Вчера, 10:03
Политик отметил, что Зеленскому нужно было получить одобрение дальнейших военных действий со стороны стран — членов НАТО и выпросить либо финансовую помощь, либо увеличение поставок вооружений. "Последняя гастроль" провалилась, и он остался ни с чем, заключил депутат.
В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону.
Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять пять процентов ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит такой шаг, но говорил о 2032-м и предлагал включить более гибкую формулировку.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Саммит НАТО показал, что Зеленский стал изгоем для Запада, заявил член ОП
26 июня, 18:06
 
КиевНАТОВ миреРоссияГаага
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала