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В Саратовской области на трассе столкнулись две иномарки, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.06.2025
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12:10 27.06.2025 (обновлено: 12:22 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/dtp-2025781659.html
В Саратовской области на трассе столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
В Саратовской области на трассе столкнулись две иномарки, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.06.2025
В Саратовской области на трассе столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
Восемь человек, включая пятерых детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Саратовской области, сообщили в региональной... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:10:00+03:00
2025-06-27T12:22:00+03:00
происшествия
саратовская область
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САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Восемь человек, включая пятерых детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Саратовской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции. ДТП произошло около 9.00 (8.00 мск) на 145-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград вблизи села Талалихино в Вольском районе. "По предварительным данным, произошло столкновение автомашины Hyundai Santafe под управлением водителя мужчины 1986 года рождения и Renault Arkana под управлением водителя мужчины 1986 года рождения. В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены три пассажира из автомашины Hyundai Santafe - женщина 1976 года рождения, девочки 7 и 14 лет, а также водитель и четыре пассажира из автомашины Renault Arkana - женщина 1988 года рождения, мальчики 2 и 10 лет, девочка 14 лет. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе областной ГАИ.
https://ria.ru/20250616/dtp-2023148968.html
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происшествия, саратовская область, сызрань, саратов, гибдд мвд рф
Происшествия, Саратовская область, Сызрань, Саратов, ГИБДД МВД РФ
В Саратовской области на трассе столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

В ДТП на трассе в Саратовской области пострадали 8 человек, включая 5 детей

© Фото : Прокуратура Саратовской областиНа месте ДТП под Вольском в Саратовской области
На месте ДТП под Вольском в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : Прокуратура Саратовской области
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САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Восемь человек, включая пятерых детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Саратовской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло около 9.00 (8.00 мск) на 145-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград вблизи села Талалихино в Вольском районе.
© Фото : Прокуратура Саратовской областиНа месте ДТП под Вольском в Саратовской области
На месте ДТП под Вольском в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : Прокуратура Саратовской области
На месте ДТП под Вольском в Саратовской области
"По предварительным данным, произошло столкновение автомашины Hyundai Santafe под управлением водителя мужчины 1986 года рождения и Renault Arkana под управлением водителя мужчины 1986 года рождения. В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены три пассажира из автомашины Hyundai Santafe - женщина 1976 года рождения, девочки 7 и 14 лет, а также водитель и четыре пассажира из автомашины Renault Arkana - женщина 1988 года рождения, мальчики 2 и 10 лет, девочка 14 лет. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе областной ГАИ.
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ПроисшествияСаратовская областьСызраньСаратовГИБДД МВД РФ
 
 
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