https://ria.ru/20250627/dtp-2025781659.html
В Саратовской области на трассе столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
В Саратовской области на трассе столкнулись две иномарки, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.06.2025
В Саратовской области на трассе столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
Восемь человек, включая пятерых детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Саратовской области, сообщили в региональной... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:10:00+03:00
2025-06-27T12:10:00+03:00
2025-06-27T12:22:00+03:00
происшествия
саратовская область
сызрань
саратов
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025783201_0:295:960:835_1920x0_80_0_0_61cd244ea581906070d5442122ac747f.jpg
САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Восемь человек, включая пятерых детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Саратовской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции. ДТП произошло около 9.00 (8.00 мск) на 145-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград вблизи села Талалихино в Вольском районе. "По предварительным данным, произошло столкновение автомашины Hyundai Santafe под управлением водителя мужчины 1986 года рождения и Renault Arkana под управлением водителя мужчины 1986 года рождения. В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены три пассажира из автомашины Hyundai Santafe - женщина 1976 года рождения, девочки 7 и 14 лет, а также водитель и четыре пассажира из автомашины Renault Arkana - женщина 1988 года рождения, мальчики 2 и 10 лет, девочка 14 лет. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе областной ГАИ.
https://ria.ru/20250616/dtp-2023148968.html
саратовская область
сызрань
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025783201_0:205:960:925_1920x0_80_0_0_332859be3c0ac04740eef380ace6470d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, сызрань, саратов, гибдд мвд рф
Происшествия, Саратовская область, Сызрань, Саратов, ГИБДД МВД РФ
В Саратовской области на трассе столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
В ДТП на трассе в Саратовской области пострадали 8 человек, включая 5 детей