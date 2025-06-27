https://ria.ru/20250627/dtp-2025781659.html

В Саратовской области на трассе столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

В Саратовской области на трассе столкнулись две иномарки, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.06.2025

В Саратовской области на трассе столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

Восемь человек, включая пятерых детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Саратовской области, сообщили в региональной... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:10:00+03:00

2025-06-27T12:10:00+03:00

2025-06-27T12:22:00+03:00

происшествия

саратовская область

сызрань

саратов

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025783201_0:295:960:835_1920x0_80_0_0_61cd244ea581906070d5442122ac747f.jpg

САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Восемь человек, включая пятерых детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Саратовской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции. ДТП произошло около 9.00 (8.00 мск) на 145-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград вблизи села Талалихино в Вольском районе. "По предварительным данным, произошло столкновение автомашины Hyundai Santafe под управлением водителя мужчины 1986 года рождения и Renault Arkana под управлением водителя мужчины 1986 года рождения. В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены три пассажира из автомашины Hyundai Santafe - женщина 1976 года рождения, девочки 7 и 14 лет, а также водитель и четыре пассажира из автомашины Renault Arkana - женщина 1988 года рождения, мальчики 2 и 10 лет, девочка 14 лет. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе областной ГАИ.

https://ria.ru/20250616/dtp-2023148968.html

саратовская область

сызрань

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратовская область, сызрань, саратов, гибдд мвд рф