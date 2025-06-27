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В Петербурге задержали депутата Милюту по делу о взятке в Колпино
В Петербурге задержали депутата Милюту по делу о взятке в Колпино - РИА Новости, 27.06.2025
В Петербурге задержали депутата Милюту по делу о взятке в Колпино
Следствие установило причастность депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Олега Милюты к делу о получении взятки главой администрации Колпинского... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:49:00+03:00
2025-06-27T15:49:00+03:00
2025-06-27T16:03:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Следствие установило причастность депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Олега Милюты к делу о получении взятки главой администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Юлией Логвиненко и главой администрации муниципального образования Колпино Дмитрием Кохно, парламентарий задержан, сообщил городской главк СК РФ.В четверг РИА Новости сообщали в СК РФ, что Логвиненко и Кохно задержаны по подозрению во взятке на сумму не менее 9,2 миллиона рублей. По данным следствия, в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко и Кохно через посредника получили эту сумму от генерального директора компании, производящей работы по благоустройству на территории Колпино, за общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении государственных контрактов на выполнение работ. Уголовное дело возбуждено по статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Фигурантам предъявлено обвинение, они признали вину, сообщил СК РФ в пятницу."В ходе расследования уголовного дела... в отношении главы администрации Колпинского района Юлии Логвиненко и главы МА МО Колпино Дмитрия Кохно... установлено, что к его совершению причастен депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва Олег Милюта... Милюта был задержан следователями СК и оперативными сотрудниками регионального управления ФСБ России после передачи очередной части взятки", - говорится в сообщении.Как отмечается, при обыске у парламентария были обнаружены денежные средства.По версии следствия, Милюта входил в преступную схему вместе с Логвиненко и Кохно. При этом с декабря 2024 года по июнь текущего года фигурантами было получено не менее 14,2 миллиона рублей.Уточняется, что в отношении депутата возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.
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Кадры с депутатом парламента Петербурга, задержанным по делу о взятках в Колпино
Депутат парламента Петербурга Олег Милюта оказался причастен к делу о взятках чиновников Колпино, он задержан, сообщили в СК. Он входил в преступную схему совместно с Логвиненко и Кохно по получению через посредника взяток от директора коммерческой организации, осуществляющей работы по благоустройству на территории Колпинского района.
С декабря по июнь фигуранты получили не менее 14,2 млн рублей.
2025-06-27T15:49
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происшествия, колпино, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Колпино, Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Петербурге задержали депутата Милюту по делу о взятке в Колпино
СК установил причастность депутата Милюты к делу о получении взятки в Колпино