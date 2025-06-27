https://ria.ru/20250627/delo-2025855888.html

В Петербурге задержали депутата Милюту по делу о взятке в Колпино

В Петербурге задержали депутата Милюту по делу о взятке в Колпино - РИА Новости, 27.06.2025

В Петербурге задержали депутата Милюту по делу о взятке в Колпино

Следствие установило причастность депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Олега Милюты к делу о получении взятки главой администрации Колпинского... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T15:49:00+03:00

2025-06-27T15:49:00+03:00

2025-06-27T16:03:00+03:00

происшествия

колпино

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025859659_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a97f2a0c0595173114fe1f33c9385b4e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Следствие установило причастность депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Олега Милюты к делу о получении взятки главой администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Юлией Логвиненко и главой администрации муниципального образования Колпино Дмитрием Кохно, парламентарий задержан, сообщил городской главк СК РФ.В четверг РИА Новости сообщали в СК РФ, что Логвиненко и Кохно задержаны по подозрению во взятке на сумму не менее 9,2 миллиона рублей. По данным следствия, в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко и Кохно через посредника получили эту сумму от генерального директора компании, производящей работы по благоустройству на территории Колпино, за общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении государственных контрактов на выполнение работ. Уголовное дело возбуждено по статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Фигурантам предъявлено обвинение, они признали вину, сообщил СК РФ в пятницу."В ходе расследования уголовного дела... в отношении главы администрации Колпинского района Юлии Логвиненко и главы МА МО Колпино Дмитрия Кохно... установлено, что к его совершению причастен депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва Олег Милюта... Милюта был задержан следователями СК и оперативными сотрудниками регионального управления ФСБ России после передачи очередной части взятки", - говорится в сообщении.Как отмечается, при обыске у парламентария были обнаружены денежные средства.По версии следствия, Милюта входил в преступную схему вместе с Логвиненко и Кохно. При этом с декабря 2024 года по июнь текущего года фигурантами было получено не менее 14,2 миллиона рублей.Уточняется, что в отношении депутата возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20250627/mintrans-2025833232.html

колпино

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с депутатом парламента Петербурга, задержанным по делу о взятках в Колпино Депутат парламента Петербурга Олег Милюта оказался причастен к делу о взятках чиновников Колпино, он задержан, сообщили в СК. Он входил в преступную схему совместно с Логвиненко и Кохно по получению через посредника взяток от директора коммерческой организации, осуществляющей работы по благоустройству на территории Колпинского района. С декабря по июнь фигуранты получили не менее 14,2 млн рублей. 2025-06-27T15:49 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, колпино, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)