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В Петербурге заподозрили братьев в продаже фальшивых билетов на Алые Паруса - РИА Новости, 27.06.2025
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14:46 27.06.2025 (обновлено: 15:07 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/bilety-2025832797.html
В Петербурге заподозрили братьев в продаже фальшивых билетов на Алые Паруса
В Петербурге заподозрили братьев в продаже фальшивых билетов на Алые Паруса - РИА Новости, 27.06.2025
В Петербурге заподозрили братьев в продаже фальшивых билетов на Алые Паруса
Полиция Санкт-Петербурга подозревает двух братьев в торговле поддельными билетами на праздник "Алые паруса", куда могут попасть только выпускники школ, сообщила РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:46:00+03:00
2025-06-27T15:07:00+03:00
санкт-петербург
россия
ирина волк
происшествия
алые паруса (праздник выпускников)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга подозревает двух братьев в торговле поддельными билетами на праздник "Алые паруса", куда могут попасть только выпускники школ, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Праздник "Алые паруса" для выпускников школ в Петербурге пройдет в этом году 28 июня. Концерт на Дворцовой площади начнется в 22.00 мск и продлится 2 часа 40 минут. В 00.40 мск в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника — брига "Россия" под алыми парусами. Как рассказала Волк в своем Telegram-канале, в соцсети полицейские обнаружили группу, где всем желающим за 15 тысяч рублей предлагался "оригинальный билет" на мероприятие. "Предварительно установлено, что злоумышленники скупали у выпускников именные пригласительные и отсканированные изображения их паспортов. В графическом редакторе фото настоящих выпускников заменялись на фотографии, предоставленные покупателями", – рассказала официальный представитель МВД.По ее словам, для покупки билета на праздник нужно было перевести 5 тысяч рублей, остальную сумму покупатель передавал лично в обмен на билет."Полицейские оперативно установили личности продавцов, ими оказались двое братьев из города Сестрорецка в возрасте 16 и 22 лет. По имеющейся информации, они подготовили к продаже 10 билетов, при этом взяли предоплату у 15 потенциальных покупателей", – заключила Волк.Уголовное дело возбуждено по статье об изготовлении поддельных документов (статья 327 УК РФ).Волк призвала граждан не пользоваться нелегальными услугами и не приобретать билеты на зрелищные мероприятия через сомнительные интернет-ресурсы."Предъявив фальсифицированный документ, вы рискуете стать фигурантом уголовного дела", - напомнила представитель МВД РФ."Алые паруса" — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет. Второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.
https://ria.ru/20250627/peterburg-2025795276.html
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санкт-петербург, россия, ирина волк, происшествия, алые паруса (праздник выпускников)
Санкт-Петербург, Россия, Ирина Волк, Происшествия, Алые паруса (праздник выпускников)
В Петербурге заподозрили братьев в продаже фальшивых билетов на Алые Паруса

Полиция подозревает двух братьев в торговле фальшивыми билетами на Алые паруса

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПраздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга подозревает двух братьев в торговле поддельными билетами на праздник "Алые паруса", куда могут попасть только выпускники школ, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Праздник "Алые паруса" для выпускников школ в Петербурге пройдет в этом году 28 июня. Концерт на Дворцовой площади начнется в 22.00 мск и продлится 2 часа 40 минут. В 00.40 мск в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника — брига "Россия" под алыми парусами.
Как рассказала Волк в своем Telegram-канале, в соцсети полицейские обнаружили группу, где всем желающим за 15 тысяч рублей предлагался "оригинальный билет" на мероприятие.
"Предварительно установлено, что злоумышленники скупали у выпускников именные пригласительные и отсканированные изображения их паспортов. В графическом редакторе фото настоящих выпускников заменялись на фотографии, предоставленные покупателями", – рассказала официальный представитель МВД.
По ее словам, для покупки билета на праздник нужно было перевести 5 тысяч рублей, остальную сумму покупатель передавал лично в обмен на билет.
"Полицейские оперативно установили личности продавцов, ими оказались двое братьев из города Сестрорецка в возрасте 16 и 22 лет. По имеющейся информации, они подготовили к продаже 10 билетов, при этом взяли предоплату у 15 потенциальных покупателей", – заключила Волк.
Уголовное дело возбуждено по статье об изготовлении поддельных документов (статья 327 УК РФ).
Волк призвала граждан не пользоваться нелегальными услугами и не приобретать билеты на зрелищные мероприятия через сомнительные интернет-ресурсы.
"Предъявив фальсифицированный документ, вы рискуете стать фигурантом уголовного дела", - напомнила представитель МВД РФ.
"Алые паруса" — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет. Второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.
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