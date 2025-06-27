https://ria.ru/20250627/bilety-2025832797.html

В Петербурге заподозрили братьев в продаже фальшивых билетов на Алые Паруса

В Петербурге заподозрили братьев в продаже фальшивых билетов на Алые Паруса - РИА Новости, 27.06.2025

В Петербурге заподозрили братьев в продаже фальшивых билетов на Алые Паруса

Полиция Санкт-Петербурга подозревает двух братьев в торговле поддельными билетами на праздник "Алые паруса", куда могут попасть только выпускники школ, сообщила РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T14:46:00+03:00

2025-06-27T14:46:00+03:00

2025-06-27T15:07:00+03:00

санкт-петербург

россия

ирина волк

происшествия

алые паруса (праздник выпускников)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга подозревает двух братьев в торговле поддельными билетами на праздник "Алые паруса", куда могут попасть только выпускники школ, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Праздник "Алые паруса" для выпускников школ в Петербурге пройдет в этом году 28 июня. Концерт на Дворцовой площади начнется в 22.00 мск и продлится 2 часа 40 минут. В 00.40 мск в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника — брига "Россия" под алыми парусами. Как рассказала Волк в своем Telegram-канале, в соцсети полицейские обнаружили группу, где всем желающим за 15 тысяч рублей предлагался "оригинальный билет" на мероприятие. "Предварительно установлено, что злоумышленники скупали у выпускников именные пригласительные и отсканированные изображения их паспортов. В графическом редакторе фото настоящих выпускников заменялись на фотографии, предоставленные покупателями", – рассказала официальный представитель МВД.По ее словам, для покупки билета на праздник нужно было перевести 5 тысяч рублей, остальную сумму покупатель передавал лично в обмен на билет."Полицейские оперативно установили личности продавцов, ими оказались двое братьев из города Сестрорецка в возрасте 16 и 22 лет. По имеющейся информации, они подготовили к продаже 10 билетов, при этом взяли предоплату у 15 потенциальных покупателей", – заключила Волк.Уголовное дело возбуждено по статье об изготовлении поддельных документов (статья 327 УК РФ).Волк призвала граждан не пользоваться нелегальными услугами и не приобретать билеты на зрелищные мероприятия через сомнительные интернет-ресурсы."Предъявив фальсифицированный документ, вы рискуете стать фигурантом уголовного дела", - напомнила представитель МВД РФ."Алые паруса" — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет. Второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.

https://ria.ru/20250627/peterburg-2025795276.html

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санкт-петербург, россия, ирина волк, происшествия, алые паруса (праздник выпускников)