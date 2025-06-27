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Российская епархия ААЦ прокомментировала ситуацию в резиденции католикоса - РИА Новости, 27.06.2025
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Религия
 
12:46 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025793971.html
Российская епархия ААЦ прокомментировала ситуацию в резиденции католикоса
Российская епархия ААЦ прокомментировала ситуацию в резиденции католикоса - РИА Новости, 27.06.2025
Российская епархия ААЦ прокомментировала ситуацию в резиденции католикоса
Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви (ААЦ) сообщила РИА Новости, что глубоко обеспокоена событиями в резиденции католикоса всех РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:46:00+03:00
2025-06-27T12:46:00+03:00
религия
армения
россия
белоруссия
гарегин ii
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви (ААЦ) сообщила РИА Новости, что глубоко обеспокоена событиями в резиденции католикоса всех армян Эчмиадзине. Сотрудники Службы национальной безопасности Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, после чего между полицейскими и священниками возникла потасовка. Позже архиепископ подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, "настоящая угроза сидит в правительстве". "В епархии глубоко обеспокоены происходящим вокруг святого первопрестольного Эчмиадзина", – сообщили РИА Новости в религиозной организации. Российская и Ново-Нахичеванская епархия - одна из епархий Армянской апостольской церкви. В ее юрисдикцию входят бо́льшая часть России, а также территории Белоруссии, Молдавии, Казахстана и стран Средней Азии.
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025757911.html
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армения, россия, белоруссия, гарегин ii, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении
Религия, Армения, Россия, Белоруссия, Гарегин II, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении
Российская епархия ААЦ прокомментировала ситуацию в резиденции католикоса

Российская епархия ААЦ обеспокоена ситуацией в резиденции католикоса Гарегина II

© SputnikСотрудники правоохранительных органов возле резиденции главы Армянской церкви
Сотрудники правоохранительных органов возле резиденции главы Армянской церкви - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Sputnik
Сотрудники правоохранительных органов возле резиденции главы Армянской церкви
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви (ААЦ) сообщила РИА Новости, что глубоко обеспокоена событиями в резиденции католикоса всех армян Эчмиадзине.
Сотрудники Службы национальной безопасности Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, после чего между полицейскими и священниками возникла потасовка. Позже архиепископ подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, "настоящая угроза сидит в правительстве".
"В епархии глубоко обеспокоены происходящим вокруг святого первопрестольного Эчмиадзина", – сообщили РИА Новости в религиозной организации.
Российская и Ново-Нахичеванская епархия - одна из епархий Армянской апостольской церкви. В ее юрисдикцию входят бо́льшая часть России, а также территории Белоруссии, Молдавии, Казахстана и стран Средней Азии.
Сотрудники Службы национальной безопасности Армении вошли в резиденцию Католикоса в Эчмиадзине, чтобы задержать главу Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Симоньян прокомментировала действия СНБ Армении в резиденции католикоса
11:09
 
РелигияАрменияРоссияБелоруссияГарегин IIАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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