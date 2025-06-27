https://ria.ru/20250627/armeniya-2025793971.html

Российская епархия ААЦ прокомментировала ситуацию в резиденции католикоса

Российская епархия ААЦ прокомментировала ситуацию в резиденции католикоса - РИА Новости, 27.06.2025

Российская епархия ААЦ прокомментировала ситуацию в резиденции католикоса

Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви (ААЦ) сообщила РИА Новости, что глубоко обеспокоена событиями в резиденции католикоса всех РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:46:00+03:00

2025-06-27T12:46:00+03:00

2025-06-27T12:46:00+03:00

религия

армения

россия

белоруссия

гарегин ii

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви (ААЦ) сообщила РИА Новости, что глубоко обеспокоена событиями в резиденции католикоса всех армян Эчмиадзине. Сотрудники Службы национальной безопасности Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, после чего между полицейскими и священниками возникла потасовка. Позже архиепископ подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, "настоящая угроза сидит в правительстве". "В епархии глубоко обеспокоены происходящим вокруг святого первопрестольного Эчмиадзина", – сообщили РИА Новости в религиозной организации. Российская и Ново-Нахичеванская епархия - одна из епархий Армянской апостольской церкви. В ее юрисдикцию входят бо́льшая часть России, а также территории Белоруссии, Молдавии, Казахстана и стран Средней Азии.

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025757911.html

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Ольга Фомченкова

армения, россия, белоруссия, гарегин ii, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении