ВС России ударили по железнодорожным узлам ВСУ в Днепропетровской области
Лебедев: ВС РФ ударили по железнодорожным узлам ВСУ в Днепропетровской области
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Удары нанесены по транспортным узлам ВСУ в Днепропетровской области, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Херсонская область - один удар... по складам боеприпасов... Днепропетровская область - три удара... железнодорожные узлы и склады техники, объекты железнодорожной инфраструктуры... Запорожская область - один удар... склады и транспортные узлы, поддерживающие группу ВСУ на южном направлении", - сообщил собеседник агентства.
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Кроме того, по информации Лебедева, также был нанесен удар по скоплению ВСУ на херсонском направлении в Николаевской области.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.