https://ria.ru/20250626/vsu-2025497715.html

ВС России ударили по железнодорожным узлам ВСУ в Днепропетровской области

ВС России ударили по железнодорожным узлам ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 26.06.2025

ВС России ударили по железнодорожным узлам ВСУ в Днепропетровской области

Удары нанесены по транспортным узлам ВСУ в Днепропетровской области, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T09:34:00+03:00

2025-06-26T09:34:00+03:00

2025-06-26T09:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

днепропетровская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Удары нанесены по транспортным узлам ВСУ в Днепропетровской области, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Херсонская область - один удар... по складам боеприпасов... Днепропетровская область - три удара... железнодорожные узлы и склады техники, объекты железнодорожной инфраструктуры... Запорожская область - один удар... склады и транспортные узлы, поддерживающие группу ВСУ на южном направлении", - сообщил собеседник агентства. Кроме того, по информации Лебедева, также был нанесен удар по скоплению ВСУ на херсонском направлении в Николаевской области. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250626/marochko-2025486597.html

запорожская область

россия

днепропетровская область

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запорожская область, россия, днепропетровская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины