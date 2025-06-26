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ВС России ударили по железнодорожным узлам ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 26.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:34 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/vsu-2025497715.html
ВС России ударили по железнодорожным узлам ВСУ в Днепропетровской области
ВС России ударили по железнодорожным узлам ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 26.06.2025
ВС России ударили по железнодорожным узлам ВСУ в Днепропетровской области
Удары нанесены по транспортным узлам ВСУ в Днепропетровской области, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T09:34:00+03:00
2025-06-26T09:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
днепропетровская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Удары нанесены по транспортным узлам ВСУ в Днепропетровской области, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Херсонская область - один удар... по складам боеприпасов... Днепропетровская область - три удара... железнодорожные узлы и склады техники, объекты железнодорожной инфраструктуры... Запорожская область - один удар... склады и транспортные узлы, поддерживающие группу ВСУ на южном направлении", - сообщил собеседник агентства. Кроме того, по информации Лебедева, также был нанесен удар по скоплению ВСУ на херсонском направлении в Николаевской области. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250626/marochko-2025486597.html
запорожская область
россия
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запорожская область, россия, днепропетровская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Днепропетровская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России ударили по железнодорожным узлам ВСУ в Днепропетровской области

Лебедев: ВС РФ ударили по железнодорожным узлам ВСУ в Днепропетровской области

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Удары нанесены по транспортным узлам ВСУ в Днепропетровской области, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Херсонская область - один удар... по складам боеприпасов... Днепропетровская область - три удара... железнодорожные узлы и склады техники, объекты железнодорожной инфраструктуры... Запорожская область - один удар... склады и транспортные узлы, поддерживающие группу ВСУ на южном направлении", - сообщил собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того, по информации Лебедева, также был нанесен удар по скоплению ВСУ на херсонском направлении в Николаевской области.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
ВС России уничтожили колонну ВСУ под Харьковом, сообщил Марочко
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияДнепропетровская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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