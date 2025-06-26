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"Развивается кризис": в Британии рассказали, когда ВСУ настигнет катастрофа - РИА Новости, 26.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 26.06.2025 (обновлено: 15:06 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/vsu-2025486438.html
"Развивается кризис": в Британии рассказали, когда ВСУ настигнет катастрофа
"Развивается кризис": в Британии рассказали, когда ВСУ настигнет катастрофа - РИА Новости, 26.06.2025
"Развивается кризис": в Британии рассказали, когда ВСУ настигнет катастрофа
Киевский режим ждет полная катастрофа, если российская армия продолжит свое наступление в Днепропетровской области и выйдет к реке Днепр, такое мнение высказал... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T07:07:00+03:00
2025-06-26T15:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
днепр (река)
донбасс
александр меркурис
дмитрий песков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Киевский режим ждет полная катастрофа, если российская армия продолжит свое наступление в Днепропетровской области и выйдет к реке Днепр, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran, комментируя недавние сводки Минобороны России."Сейчас там у украинцев развивается кризис, и я уже много раз говорил о катастрофе, которая будет, если русские достигнут Днепра", — сказал он.По словам Меркуриса, у украинцев нет сильной обороны и численного превосходства в пограничных районах Днепропетровской области."Украина уже рушится в Донбассе, &lt;…&gt; и мы видим, что русские продвигаются все быстрее и быстрее с каждым днем", — сказал он.Аналитик также отметил, что Украина уже исчерпала резервы противовоздушной обороны и имеет серьезные проблемы с личным составом вооруженных сил.Одиннадцатого июня Минобороны России заявило, что две группировки российских войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных в Днепропетровской области — часть боевой работы по созданию буферной зоны.
https://ria.ru/20250626/vsu-2025483436.html
https://ria.ru/20250626/rogov-2025483138.html
днепропетровская область
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в мире, днепропетровская область, днепр (река), донбасс, александр меркурис, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Днепр (река), Донбасс, Александр Меркурис, Дмитрий Песков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Развивается кризис": в Британии рассказали, когда ВСУ настигнет катастрофа

Меркурис: Киев ждет катастрофа, если российская армия выйдет к Днепру

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Киевский режим ждет полная катастрофа, если российская армия продолжит свое наступление в Днепропетровской области и выйдет к реке Днепр, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran, комментируя недавние сводки Минобороны России.
"Сейчас там у украинцев развивается кризис, и я уже много раз говорил о катастрофе, которая будет, если русские достигнут Днепра", — сказал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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По словам Меркуриса, у украинцев нет сильной обороны и численного превосходства в пограничных районах Днепропетровской области.
"Украина уже рушится в Донбассе, <…> и мы видим, что русские продвигаются все быстрее и быстрее с каждым днем", — сказал он.
Аналитик также отметил, что Украина уже исчерпала резервы противовоздушной обороны и имеет серьезные проблемы с личным составом вооруженных сил.
Одиннадцатого июня Минобороны России заявило, что две группировки российских войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных в Днепропетровской области — часть боевой работы по созданию буферной зоны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьДнепр (река)ДонбассАлександр МеркурисДмитрий ПесковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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