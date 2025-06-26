https://ria.ru/20250626/vsu-2025486438.html

"Развивается кризис": в Британии рассказали, когда ВСУ настигнет катастрофа

"Развивается кризис": в Британии рассказали, когда ВСУ настигнет катастрофа - РИА Новости, 26.06.2025

"Развивается кризис": в Британии рассказали, когда ВСУ настигнет катастрофа

Киевский режим ждет полная катастрофа, если российская армия продолжит свое наступление в Днепропетровской области и выйдет к реке Днепр, такое мнение высказал... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T07:07:00+03:00

2025-06-26T07:07:00+03:00

2025-06-26T15:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

днепр (река)

донбасс

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дмитрий песков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Киевский режим ждет полная катастрофа, если российская армия продолжит свое наступление в Днепропетровской области и выйдет к реке Днепр, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran, комментируя недавние сводки Минобороны России."Сейчас там у украинцев развивается кризис, и я уже много раз говорил о катастрофе, которая будет, если русские достигнут Днепра", — сказал он.По словам Меркуриса, у украинцев нет сильной обороны и численного превосходства в пограничных районах Днепропетровской области."Украина уже рушится в Донбассе, <…> и мы видим, что русские продвигаются все быстрее и быстрее с каждым днем", — сказал он.Аналитик также отметил, что Украина уже исчерпала резервы противовоздушной обороны и имеет серьезные проблемы с личным составом вооруженных сил.Одиннадцатого июня Минобороны России заявило, что две группировки российских войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия военных в Днепропетровской области — часть боевой работы по созданию буферной зоны.

https://ria.ru/20250626/vsu-2025483436.html

https://ria.ru/20250626/rogov-2025483138.html

днепропетровская область

днепр (река)

донбасс

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в мире, днепропетровская область, днепр (река), донбасс, александр меркурис, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф)