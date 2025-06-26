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Никарагуа выразила солидарность с Россией в борьбе с фашизмом на Украине - РИА Новости, 26.06.2025
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21:42 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/ukraina-2025676389.html
Никарагуа выразила солидарность с Россией в борьбе с фашизмом на Украине
Никарагуа выразила солидарность с Россией в борьбе с фашизмом на Украине - РИА Новости, 26.06.2025
Никарагуа выразила солидарность с Россией в борьбе с фашизмом на Украине
Специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Факундо Ортего Мурильо от лица государства выразил солидарность с Россией в борьбе с фашизмом на... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T21:42:00+03:00
2025-06-26T21:42:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Факундо Ортего Мурильо от лица государства выразил солидарность с Россией в борьбе с фашизмом на Украине. "Никарагуа выражает солидарность в той борьбе, которую ведет Российская Федерация с фашизмом на Украине, который подпитывается НАТО. Как говорил наш команданте Че Гевара: "Победа будет за нами", - сказал он на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, украина, минск, владимир путин, нато, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Украина, Минск, Владимир Путин, НАТО, Евразийский экономический союз, В мире
Никарагуа выразила солидарность с Россией в борьбе с фашизмом на Украине

Спецпредставитель Никарагуа поддержал Россию в борьбе с фашизмом на Украине

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийНикарагуа
Никарагуа - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Никарагуа. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Факундо Ортего Мурильо от лица государства выразил солидарность с Россией в борьбе с фашизмом на Украине.
"Никарагуа выражает солидарность в той борьбе, которую ведет Российская Федерация с фашизмом на Украине, который подпитывается НАТО. Как говорил наш команданте Че Гевара: "Победа будет за нами", - сказал он на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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