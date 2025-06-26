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В ЕС забили тревогу из-за "худшего послания" Украине
В ЕС забили тревогу из-за "худшего послания" Украине - РИА Новости, 26.06.2025
В ЕС забили тревогу из-за "худшего послания" Украине
Блокировка Венгрией первого этапа переговоров о членстве Украины в Евросоюзе плохо обернется для Киева, заявила председатель Европейского парламента Роберта... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T20:52:00+03:00
2025-06-26T20:52:00+03:00
2025-06-26T22:13:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Блокировка Венгрией первого этапа переговоров о членстве Украины в Евросоюзе плохо обернется для Киева, заявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола на брифинге, который транслировался на YouTube-канале."Я думаю, что худшее послание, которое мы могли бы передать Украине, <…> заключается в том, что Европейский союз в этот очень-очень важный момент отвернется", — сказала она.Метсола добавила, что вступление Украины в ЕС поддерживают 26 из 27 стран — членов блока, против только Венгрия.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан отметил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает.Орбан неоднократно сообщал, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, а вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025591606.html
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в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, роберта метсола, петер сийярто, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Роберта Метсола, Петер Сийярто, Евросоюз
В ЕС забили тревогу из-за "худшего послания" Украине
Метсола назвала вето Венгрии худшим посланием для Украины