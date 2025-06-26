https://ria.ru/20250626/ukraina-2025603097.html
В ЛНР один человек пострадал при налете БПЛА
В ЛНР один человек пострадал при налете БПЛА - РИА Новости, 26.06.2025
В ЛНР один человек пострадал при налете БПЛА
Один человек получил ранение при налете БПЛА на администрацию поселка Троицкое в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:55:00+03:00
2025-06-26T16:55:00+03:00
2025-06-26T17:10:00+03:00
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Один человек получил ранение при налете БПЛА на администрацию поселка Троицкое в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник."Сегодня в 14.25, в разгар рабочего дня, не менее 15 вражеских беспилотников совершили массированный удар по зданию администрации Троицкого муниципального округа. В здании начался пожар. К счастью, обошлось без жертв, один человек получил ранения, порядка 30 сотрудников администрации были эвакуированы в убежище", - сообщил Пасечник в Telegram-канале.Он добавил, что ВСУ терпит поражение на поле боя и поэтому бьет по мирным объектам, пытаясь запугать тех, кто обеспечивает нормальную жизнедеятельность муниципального округа и старается наладить мирную жизнь.
https://ria.ru/20250626/vsu-2025557807.html
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луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ЛНР один человек пострадал при налете БПЛА
Пасечник: в ЛНР один человек пострадал при налете БПЛА