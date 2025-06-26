Депутат Рады раскрыл бессовестные планы Украины в отношении Китая
Железняк: Украина хочет перестать платить Китаю по одному из кредитов
© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Киев намерен приостановить выплаты Экспортно-импортному банку Китая по кредиту, выданному Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), сообщается в проекте изменений в госбюджет 2025 года, обнародованном депутатом Верховной рады Ярославом Железняком в Telegram-канале.
"Кабинет министров попросит Раду предоставить ему право временно остановить платежи по этому кредиту, дата погашения которого приходится на 2030 год", — отмечается в документе.
Украинские власти выразили надежду на то, что этот маневр позволит провести переговоры с китайским банком о новых, более благоприятных условиях возврата долга.
Дефолт Украины
- Киев просрочил выплату 0,67 миллиарда долларов по ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступил 2 июня.
- После этого международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины по этим бумагам до уровня D (дефолт).
- Долгосрочный суверенный кредитный рейтинг в иностранной валюте остался на уровне SD (выборочный дефолт).
- Госдолг Украины в марте вырос до 171,73 миллиарда долларов.
- По информации СМИ, киевские власти вели с инвесторами переговоры о реструктуризации госдолга в 2,6 миллиарда долларов, но на конец апреля соглашения не достигли.
- В мае глава Минфина Сергей Марченко заявил, что Украина не планирует возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет.