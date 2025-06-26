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Депутат Рады раскрыл бессовестные планы Украины в отношении Китая - РИА Новости, 26.06.2025
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16:27 26.06.2025 (обновлено: 16:43 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/ukraina-2025596815.html
Депутат Рады раскрыл бессовестные планы Украины в отношении Китая
Депутат Рады раскрыл бессовестные планы Украины в отношении Китая - РИА Новости, 26.06.2025
Депутат Рады раскрыл бессовестные планы Украины в отношении Китая
Киев намерен приостановить выплаты Экспортно-импортному банку Китая по кредиту, выданному Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ),... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:27:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Киев намерен приостановить выплаты Экспортно-импортному банку Китая по кредиту, выданному Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), сообщается в проекте изменений в госбюджет 2025 года, обнародованном депутатом Верховной рады Ярославом Железняком в Telegram-канале."Кабинет министров попросит Раду предоставить ему право временно остановить платежи по этому кредиту, дата погашения которого приходится на 2030 год", — отмечается в документе.Украинские власти выразили надежду на то, что этот маневр позволит провести переговоры с китайским банком о новых, более благоприятных условиях возврата долга.Дефолт Украины
https://ria.ru/20250626/ukraina-2025576118.html
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украина, китай, киев, сергей марченко, верховная рада украины, в мире, s&p
Украина, Китай, Киев, Сергей Марченко, Верховная Рада Украины, В мире, S&P
Депутат Рады раскрыл бессовестные планы Украины в отношении Китая

Железняк: Украина хочет перестать платить Китаю по одному из кредитов

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Киев намерен приостановить выплаты Экспортно-импортному банку Китая по кредиту, выданному Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), сообщается в проекте изменений в госбюджет 2025 года, обнародованном депутатом Верховной рады Ярославом Железняком в Telegram-канале.
"Кабинет министров попросит Раду предоставить ему право временно остановить платежи по этому кредиту, дата погашения которого приходится на 2030 год", — отмечается в документе.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Президент Финляндии дерзко высказался о будущем Украины при Трампе
Вчера, 15:11
Украинские власти выразили надежду на то, что этот маневр позволит провести переговоры с китайским банком о новых, более благоприятных условиях возврата долга.

Дефолт Украины

  • Киев просрочил выплату 0,67 миллиарда долларов по ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступил 2 июня.
  • После этого международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины по этим бумагам до уровня D (дефолт).
  • Долгосрочный суверенный кредитный рейтинг в иностранной валюте остался на уровне SD (выборочный дефолт).
  • Госдолг Украины в марте вырос до 171,73 миллиарда долларов.
  • По информации СМИ, киевские власти вели с инвесторами переговоры о реструктуризации госдолга в 2,6 миллиарда долларов, но на конец апреля соглашения не достигли.
  • В мае глава Минфина Сергей Марченко заявил, что Украина не планирует возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Журналист пришел в недоумение после нового заявления Зеленского о России
Вчера, 16:12
 
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