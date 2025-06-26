https://ria.ru/20250626/ukraina-2025596815.html

Депутат Рады раскрыл бессовестные планы Украины в отношении Китая

Депутат Рады раскрыл бессовестные планы Украины в отношении Китая - РИА Новости, 26.06.2025

Депутат Рады раскрыл бессовестные планы Украины в отношении Китая

Киев намерен приостановить выплаты Экспортно-импортному банку Китая по кредиту, выданному Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ),... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T16:27:00+03:00

2025-06-26T16:27:00+03:00

2025-06-26T16:43:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Киев намерен приостановить выплаты Экспортно-импортному банку Китая по кредиту, выданному Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), сообщается в проекте изменений в госбюджет 2025 года, обнародованном депутатом Верховной рады Ярославом Железняком в Telegram-канале."Кабинет министров попросит Раду предоставить ему право временно остановить платежи по этому кредиту, дата погашения которого приходится на 2030 год", — отмечается в документе.Украинские власти выразили надежду на то, что этот маневр позволит провести переговоры с китайским банком о новых, более благоприятных условиях возврата долга.Дефолт Украины

https://ria.ru/20250626/ukraina-2025576118.html

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