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Российские ученые изобрели новый улучшенный способ выращивать картофель - РИА Новости, 26.06.2025
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12:06 26.06.2025 (обновлено: 16:34 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/uchenye-2025527106.html
Российские ученые изобрели новый улучшенный способ выращивать картофель
Российские ученые изобрели новый улучшенный способ выращивать картофель - РИА Новости, 26.06.2025
Российские ученые изобрели новый улучшенный способ выращивать картофель
Исследователи Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали подход для ускоренного размножения ценных сортов семенного... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:06:00+03:00
2025-06-26T16:34:00+03:00
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Исследователи Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали подход для ускоренного размножения ценных сортов семенного картофеля в домашних условиях, сообщила РИА Новости пресс-служба исследовательского центра. На сегодняшний день большое число сортов и гибридов картофеля возделывается в более чем 150 странах мира. Его клубни содержат большое количество уникальных по качеству питательных веществ. Так, картофельный белок (в клубне накапливается до 4,6%) содержит все восемь необходимых человеку незаменимых аминокислот, а потребление всего лишь 600 грамм картофеля в день полностью удовлетворяет потребность человека в витаминах. "Мы разработали подход, который позволяет защищать картофельные клубни от инфекций и выращивать их в условиях квартиры, дома или дачного участка, поскольку предложенный подход не требует использования дорогих реагентов и наличия лабораторного оборудования. За счет этой технологии мы можем получить достаточное количество клубней ценных сортов картофеля для посадки в короткие сроки", - рассказал старший научный сотрудник Новгородского НИИ сельского хозяйства Николай Семчук.​
https://ria.ru/20250624/tseny-2025025456.html
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российская академия наук, общество
Российская академия наук, Общество, Хорошие новости
Российские ученые изобрели новый улучшенный способ выращивать картофель

Ученые РАН создали подход для ускоренного размножения ценных сортов картофеля

© Pixabay / FotoRainКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Pixabay / FotoRain
Картофель. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Исследователи Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали подход для ускоренного размножения ценных сортов семенного картофеля в домашних условиях, сообщила РИА Новости пресс-служба исследовательского центра.
На сегодняшний день большое число сортов и гибридов картофеля возделывается в более чем 150 странах мира. Его клубни содержат большое количество уникальных по качеству питательных веществ. Так, картофельный белок (в клубне накапливается до 4,6%) содержит все восемь необходимых человеку незаменимых аминокислот, а потребление всего лишь 600 грамм картофеля в день полностью удовлетворяет потребность человека в витаминах.
"Мы разработали подход, который позволяет защищать картофельные клубни от инфекций и выращивать их в условиях квартиры, дома или дачного участка, поскольку предложенный подход не требует использования дорогих реагентов и наличия лабораторного оборудования. За счет этой технологии мы можем получить достаточное количество клубней ценных сортов картофеля для посадки в короткие сроки", - рассказал старший научный сотрудник Новгородского НИИ сельского хозяйства Николай Семчук.​
Картофель - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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