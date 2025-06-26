https://ria.ru/20250626/uchenye-2025527106.html

Российские ученые изобрели новый улучшенный способ выращивать картофель

Российские ученые изобрели новый улучшенный способ выращивать картофель - РИА Новости, 26.06.2025

Российские ученые изобрели новый улучшенный способ выращивать картофель

Исследователи Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали подход для ускоренного размножения ценных сортов семенного... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:06:00+03:00

2025-06-26T12:06:00+03:00

2025-06-26T16:34:00+03:00

российская академия наук

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Исследователи Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали подход для ускоренного размножения ценных сортов семенного картофеля в домашних условиях, сообщила РИА Новости пресс-служба исследовательского центра. На сегодняшний день большое число сортов и гибридов картофеля возделывается в более чем 150 странах мира. Его клубни содержат большое количество уникальных по качеству питательных веществ. Так, картофельный белок (в клубне накапливается до 4,6%) содержит все восемь необходимых человеку незаменимых аминокислот, а потребление всего лишь 600 грамм картофеля в день полностью удовлетворяет потребность человека в витаминах. "Мы разработали подход, который позволяет защищать картофельные клубни от инфекций и выращивать их в условиях квартиры, дома или дачного участка, поскольку предложенный подход не требует использования дорогих реагентов и наличия лабораторного оборудования. За счет этой технологии мы можем получить достаточное количество клубней ценных сортов картофеля для посадки в короткие сроки", - рассказал старший научный сотрудник Новгородского НИИ сельского хозяйства Николай Семчук.​

https://ria.ru/20250624/tseny-2025025456.html

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российская академия наук, общество