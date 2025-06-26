Эрдоган рассказал, при каком условии Трамп приедет на переговоры по Украине
Эрдоган: Трамп приедет в Турцию на переговоры по Украине, если там будет Путин
© Getty Images / Omar HavanaПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
© Getty Images / Omar Havana
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге
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АНКАРА, 26 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что американский лидер Дональд Трамп выразил готовность приехать на переговоры по Украине в Турцию, если к ним присоединится президент России Владимир Путин.
"На переговорах с уважаемым господином Трампом (в Гааге - ред.) мы рассказали об инициативах (по Украине - ред.). "Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, я тоже приеду в Стамбул или Анкару", - сказал он (Трамп - ред.). Мы проведем необходимые переговоры и, надеюсь, обеспечим встречу как можно скорее", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Гааги.
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Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Россия передала Украине тела погибших военнослужащих. Стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава российского государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.