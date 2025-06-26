https://ria.ru/20250626/tramp-2025540109.html

Эрдоган рассказал, при каком условии Трамп приедет на переговоры по Украине

Эрдоган рассказал, при каком условии Трамп приедет на переговоры по Украине - РИА Новости, 26.06.2025

Эрдоган рассказал, при каком условии Трамп приедет на переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что американский лидер Дональд Трамп выразил готовность приехать на переговоры по Украине в Турцию, если к ним... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T13:04:00+03:00

2025-06-26T13:04:00+03:00

2025-06-26T13:07:00+03:00

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АНКАРА, 26 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что американский лидер Дональд Трамп выразил готовность приехать на переговоры по Украине в Турцию, если к ним присоединится президент России Владимир Путин. "На переговорах с уважаемым господином Трампом (в Гааге - ред.) мы рассказали об инициативах (по Украине - ред.). "Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, я тоже приеду в Стамбул или Анкару", - сказал он (Трамп - ред.). Мы проведем необходимые переговоры и, надеюсь, обеспечим встречу как можно скорее", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Гааги. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Россия передала Украине тела погибших военнослужащих. Стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава российского государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.

https://ria.ru/20250620/peskov-2024162922.html

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в мире, россия, украина, стамбул, дональд трамп, владимир путин, реджеп тайип эрдоган