https://ria.ru/20250626/sud-2025475686.html

Сотрудники ПсковГУ отдавали часть зарплаты Ильиной

Сотрудники ПсковГУ отдавали часть зарплаты Ильиной - РИА Новости, 26.06.2025

Сотрудники ПсковГУ отдавали часть зарплаты Ильиной

Несколько сотрудников Псковского госуниверсита рассказали, что неоднократно отдавали часть зарплаты занимавшей пост ректора вуза Наталье Ильиной, которая в... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T02:21:00+03:00

2025-06-26T02:21:00+03:00

2025-06-26T02:35:00+03:00

происшествия

казахстан

наталья ильина

псков

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Несколько сотрудников Псковского госуниверсита рассказали, что неоднократно отдавали часть зарплаты занимавшей пост ректора вуза Наталье Ильиной, которая в настоящее время проходит по делу о мошенничестве и превышении полномочий, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Ильину задержали в апреле текущего года по делу о мошенничестве. Позже ей предъявили обвинение по еще одной статье - "Превышение должностных полномочий". Суд отправил ее под стражу. "Доказательства, обосновывающие наличие у стороны обвинения основания для уголовного преследования Ильиной... протоколы допросов свидетелей - сотрудников ФГБОУ ВО (Псковского государственного университета - ред.)..., в соответствии с которыми они неоднократно передавали часть заработной платы Ильиной Н.А. и, учитывая её обширные влиятельные связи, опасаются за себя", - говорится в документе.Там же отмечается, что следствие располагает аудиофайлами, на которых Ильина обсуждает дистанционную работу "доцента" вуза, который, по данным отдела кадров вуза, никаких занятий у них не проводил и на рабочем месте не появлялся. Свидетели показали, что он находился в Казахстане и никакие научные работы не публиковал. По данным следствия, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, в 2020-2021 годах она устроила своего знакомого на должность доцента вуза, отмечало следствие. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной. Также Ильиной вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2023-2024 годах она незаконно получила от подчиненного 1,45 миллиона рублей, начисленные ему из бюджета вуза. В результате сотрудник понес материальный ущерб, также оказались нарушены его права на получение вознаграждения за работу.

https://ria.ru/20250604/ilina-2020838642.html

https://ria.ru/20250418/rektor-2012157390.html

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происшествия, казахстан, наталья ильина, псков