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Австралия ввела санкции против певца Shaman - РИА Новости, 26.06.2025
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04:28 26.06.2025 (обновлено: 05:03 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/sanktsii-2025480165.html
Австралия ввела санкции против певца Shaman
Австралия ввела санкции против певца Shaman - РИА Новости, 26.06.2025
Австралия ввела санкции против певца Shaman
Австралия ввела очередной пакет антироссийских санкций, в нем значатся 37 лиц и семь организаций, меры затронут, в частности, певца Ярослава Дронова (Shaman), а РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T04:28:00+03:00
2025-06-26T05:03:00+03:00
экономика
австралия
россия
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рустам минниханов
антон златопольский
арам габрелянов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Австралия ввела очередной пакет антироссийских санкций, в нем значатся 37 лиц и семь организаций, меры затронут, в частности, певца Ярослава Дронова (Shaman), а также членов руководства ряда российских компаний. "Австралия ввела очередной пакет санкций с целью дальнейшего ослабления военной экономики России. В него входят новые целенаправленные финансовые санкции и запрет на поездки в отношении 37 лиц, а также целенаправленные финансовые санкции против семи организаций", - говорится в заявлении на сайте МИД Австралии. Согласно документу на сайте федерального реестра законодательных актов Австралии, под санкции попали члены совета директоров компаний "Совкомфлот", "Газпром нефть", а также "Газпромбанка". В списке также фигурирует гендиректор "Русгидро" Виктор Хмарин, глава Татарстана Рустам Минниханов, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, журналист Арам Габрелянов, генеральный директор АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) Алексей Гореславский. Кроме того, под ограничения попали актер Вячеслав Манучаров, спортсменка и телеведущая Мария Киселева. Среди организаций, против которых введены санкции: страховая компания "Согласие", АО "Микрон", "Байкал электроникс", ПАО "Электровыпрямитель", "Минатех", "ЧИП и ДИП", Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом ("Правфонд"). В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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экономика, австралия, россия, москва, рустам минниханов, антон златопольский, арам габрелянов, совкомфлот, газпром, газпромбанк
Экономика, Австралия, Россия, Москва, Рустам Минниханов, Антон Златопольский, Арам Габрелянов, Совкомфлот, Газпром, Газпромбанк
Австралия ввела санкции против певца Shaman

Австралия ввела санкции против 37 человек, включая Shaman, и семи организаций

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певец SHAMAN. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Австралия ввела очередной пакет антироссийских санкций, в нем значатся 37 лиц и семь организаций, меры затронут, в частности, певца Ярослава Дронова (Shaman), а также членов руководства ряда российских компаний.
"Австралия ввела очередной пакет санкций с целью дальнейшего ослабления военной экономики России. В него входят новые целенаправленные финансовые санкции и запрет на поездки в отношении 37 лиц, а также целенаправленные финансовые санкции против семи организаций", - говорится в заявлении на сайте МИД Австралии.
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Согласно документу на сайте федерального реестра законодательных актов Австралии, под санкции попали члены совета директоров компаний "Совкомфлот", "Газпром нефть", а также "Газпромбанка".
В списке также фигурирует гендиректор "Русгидро" Виктор Хмарин, глава Татарстана Рустам Минниханов, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, журналист Арам Габрелянов, генеральный директор АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) Алексей Гореславский.
Кроме того, под ограничения попали актер Вячеслав Манучаров, спортсменка и телеведущая Мария Киселева.
Среди организаций, против которых введены санкции: страховая компания "Согласие", АО "Микрон", "Байкал электроникс", ПАО "Электровыпрямитель", "Минатех", "ЧИП и ДИП", Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом ("Правфонд").
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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