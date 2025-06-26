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Путин поприветствовал сына Лукашенко рукопожатием - РИА Новости, 26.06.2025
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23:58 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/putin-2025688312.html
Путин поприветствовал сына Лукашенко рукопожатием
Путин поприветствовал сына Лукашенко рукопожатием - РИА Новости, 26.06.2025
Путин поприветствовал сына Лукашенко рукопожатием
Президент России Владимир Путин поприветствовал рукопожатием сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая в ходе своего визита в Минск. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T23:58:00+03:00
2025-06-26T23:58:00+03:00
минск
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
николай лукашенко
евразийский экономический союз
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал рукопожатием сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая в ходе своего визита в Минск. Путин и Николай Лукашенко пожали руки в ходе первого дня визита Путина в Минск. Рядом с ними находился Александр Лукашенко. Президент России в четверг прибыл в столицу Белоруссии, принял участие в Евразийском экономическом форуме. В пятницу запланировано участие российского лидера в саммите ЕАЭС. Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Минске станет первым в 2025 году. Участникам предстоит наметить ориентиры дальнейшего углубления интеграции. Лидеры рассмотрят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, в том числе обеспечение дальнейшей либерализации единых рынков товаров и услуг. Отдельное внимание будет уделено вопросам маркировки товаров, расширения евразийских транспортных коридоров. Кроме того, стороны планируют обсудить развитие международных связей объединения. К подписанию в рамках саммита готовится 10 документов. Сторонам в том числе предстоит утвердить основные направления сотрудничества в области спорта. Кроме того, в Минске страны ЕАЭС планируют подписать соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами и временное торговое соглашение с Монголией. Евразийский экономический союз был создан 10 лет назад. В это объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов. Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4%, тогда как в мире этот показатель составил 3,3%. Совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, объемы промышленного производства выросли на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.
https://ria.ru/20250626/putin-2025635182.html
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минск, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, николай лукашенко, евразийский экономический союз
Минск, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Николай Лукашенко, Евразийский экономический союз
Путин поприветствовал сына Лукашенко рукопожатием

Путин поприветствовал рукопожатием сына Лукашенко Николая в ходе визита в Минск

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин прибыл в Минск для участия в IV Евразийском экономическом форуме
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск для участия в IV Евразийском экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск для участия в IV Евразийском экономическом форуме
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал рукопожатием сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая в ходе своего визита в Минск.
Путин и Николай Лукашенко пожали руки в ходе первого дня визита Путина в Минск. Рядом с ними находился Александр Лукашенко.
Кортеж Путина направляется в выставочный центр на саммит ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Лукашенко лично встретил Путина на площадке форума ЕАЭС в Минске
Вчера, 18:15
Президент России в четверг прибыл в столицу Белоруссии, принял участие в Евразийском экономическом форуме. В пятницу запланировано участие российского лидера в саммите ЕАЭС.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Минске станет первым в 2025 году. Участникам предстоит наметить ориентиры дальнейшего углубления интеграции. Лидеры рассмотрят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, в том числе обеспечение дальнейшей либерализации единых рынков товаров и услуг. Отдельное внимание будет уделено вопросам маркировки товаров, расширения евразийских транспортных коридоров. Кроме того, стороны планируют обсудить развитие международных связей объединения.
К подписанию в рамках саммита готовится 10 документов. Сторонам в том числе предстоит утвердить основные направления сотрудничества в области спорта. Кроме того, в Минске страны ЕАЭС планируют подписать соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами и временное торговое соглашение с Монголией.
Евразийский экономический союз был создан 10 лет назад. В это объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов. Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4%, тогда как в мире этот показатель составил 3,3%. Совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, объемы промышленного производства выросли на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.
Лукашенко показывает Путину и главам делегаций ЕАЭС автомобили белорусского производства - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Путин осмотрел выставку достижений белорусского автопрома
Вчера, 20:11
 
МинскРоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоНиколай ЛукашенкоЕвразийский экономический союз
 
 
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