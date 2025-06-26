Путин поприветствовал сына Лукашенко рукопожатием
Путин поприветствовал рукопожатием сына Лукашенко Николая в ходе визита в Минск
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин прибыл в Минск для участия в IV Евразийском экономическом форуме
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск для участия в IV Евразийском экономическом форуме
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал рукопожатием сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая в ходе своего визита в Минск.
Путин и Николай Лукашенко пожали руки в ходе первого дня визита Путина в Минск. Рядом с ними находился Александр Лукашенко.
Президент России в четверг прибыл в столицу Белоруссии, принял участие в Евразийском экономическом форуме. В пятницу запланировано участие российского лидера в саммите ЕАЭС.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Минске станет первым в 2025 году. Участникам предстоит наметить ориентиры дальнейшего углубления интеграции. Лидеры рассмотрят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, в том числе обеспечение дальнейшей либерализации единых рынков товаров и услуг. Отдельное внимание будет уделено вопросам маркировки товаров, расширения евразийских транспортных коридоров. Кроме того, стороны планируют обсудить развитие международных связей объединения.
К подписанию в рамках саммита готовится 10 документов. Сторонам в том числе предстоит утвердить основные направления сотрудничества в области спорта. Кроме того, в Минске страны ЕАЭС планируют подписать соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами и временное торговое соглашение с Монголией.
Евразийский экономический союз был создан 10 лет назад. В это объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов. Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4%, тогда как в мире этот показатель составил 3,3%. Совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, объемы промышленного производства выросли на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.