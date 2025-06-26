https://ria.ru/20250626/putin-2025688312.html

Путин поприветствовал сына Лукашенко рукопожатием

Путин поприветствовал сына Лукашенко рукопожатием - РИА Новости, 26.06.2025

Путин поприветствовал сына Лукашенко рукопожатием

Президент России Владимир Путин поприветствовал рукопожатием сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая в ходе своего визита в Минск. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T23:58:00+03:00

2025-06-26T23:58:00+03:00

2025-06-26T23:58:00+03:00

минск

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

николай лукашенко

евразийский экономический союз

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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал рукопожатием сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая в ходе своего визита в Минск. Путин и Николай Лукашенко пожали руки в ходе первого дня визита Путина в Минск. Рядом с ними находился Александр Лукашенко. Президент России в четверг прибыл в столицу Белоруссии, принял участие в Евразийском экономическом форуме. В пятницу запланировано участие российского лидера в саммите ЕАЭС. Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Минске станет первым в 2025 году. Участникам предстоит наметить ориентиры дальнейшего углубления интеграции. Лидеры рассмотрят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, в том числе обеспечение дальнейшей либерализации единых рынков товаров и услуг. Отдельное внимание будет уделено вопросам маркировки товаров, расширения евразийских транспортных коридоров. Кроме того, стороны планируют обсудить развитие международных связей объединения. К подписанию в рамках саммита готовится 10 документов. Сторонам в том числе предстоит утвердить основные направления сотрудничества в области спорта. Кроме того, в Минске страны ЕАЭС планируют подписать соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами и временное торговое соглашение с Монголией. Евразийский экономический союз был создан 10 лет назад. В это объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов. Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4%, тогда как в мире этот показатель составил 3,3%. Совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, объемы промышленного производства выросли на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.

https://ria.ru/20250626/putin-2025635182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

минск, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, николай лукашенко, евразийский экономический союз