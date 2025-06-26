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Путин рассказал о взаимных расчетах стран ЕАЭС - РИА Новости, 26.06.2025
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19:59 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/putin-2025664106.html
Путин рассказал о взаимных расчетах стран ЕАЭС
Путин рассказал о взаимных расчетах стран ЕАЭС - РИА Новости, 26.06.2025
Путин рассказал о взаимных расчетах стран ЕАЭС
Страны Евразийского экономического союза 93% взаимных расчетов осуществляют в национальных валютах, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:59:00+03:00
2025-06-26T19:59:00+03:00
экономика
россия
минск
белоруссия
владимир путин
евразийский экономический союз
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Страны Евразийского экономического союза 93% взаимных расчетов осуществляют в национальных валютах, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Общий объем взаимной торговли внутри объединения удвоился - до 97 миллиардов долларов, причем 93% расчетов между нашими государствами проводится в национальных валютах", - сообщил Путин в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума в Минске. Президент России также отметил рост промышленного производства и сельского хозяйства в странах ЕАЭС. "Более чем на 40% увеличились инвестиции в основной капитал. Это очень хороший показатель, коллеги. Это значит, что - во всяком случае в среднесрочной перспективе - рост обеспечен, гарантирован, деньги уже вложены", - добавил он. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, минск, белоруссия, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Минск, Белоруссия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин рассказал о взаимных расчетах стран ЕАЭС

Путин: страны ЕАЭС 93% взаимных расчетов осуществляют в нацвалютах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Страны Евразийского экономического союза 93% взаимных расчетов осуществляют в национальных валютах, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"Общий объем взаимной торговли внутри объединения удвоился - до 97 миллиардов долларов, причем 93% расчетов между нашими государствами проводится в национальных валютах", - сообщил Путин в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума в Минске.
Президент России также отметил рост промышленного производства и сельского хозяйства в странах ЕАЭС.
"Более чем на 40% увеличились инвестиции в основной капитал. Это очень хороший показатель, коллеги. Это значит, что - во всяком случае в среднесрочной перспективе - рост обеспечен, гарантирован, деньги уже вложены", - добавил он.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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