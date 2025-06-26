https://ria.ru/20250626/putin-2025664106.html

Путин рассказал о взаимных расчетах стран ЕАЭС

Путин рассказал о взаимных расчетах стран ЕАЭС - РИА Новости, 26.06.2025

Путин рассказал о взаимных расчетах стран ЕАЭС

Страны Евразийского экономического союза 93% взаимных расчетов осуществляют в национальных валютах, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T19:59:00+03:00

2025-06-26T19:59:00+03:00

2025-06-26T19:59:00+03:00

экономика

россия

минск

белоруссия

владимир путин

евразийский экономический союз

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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Страны Евразийского экономического союза 93% взаимных расчетов осуществляют в национальных валютах, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Общий объем взаимной торговли внутри объединения удвоился - до 97 миллиардов долларов, причем 93% расчетов между нашими государствами проводится в национальных валютах", - сообщил Путин в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума в Минске. Президент России также отметил рост промышленного производства и сельского хозяйства в странах ЕАЭС. "Более чем на 40% увеличились инвестиции в основной капитал. Это очень хороший показатель, коллеги. Это значит, что - во всяком случае в среднесрочной перспективе - рост обеспечен, гарантирован, деньги уже вложены", - добавил он. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html

россия

минск

белоруссия

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Наталья Макарова

экономика, россия, минск, белоруссия, владимир путин, евразийский экономический союз