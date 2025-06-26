https://ria.ru/20250626/putin-2025660479.html

В России один из лучших в мире показателей по безработице, заявил Путин

В России один из лучших в мире показателей по безработице, заявил Путин - РИА Новости, 26.06.2025

В России один из лучших в мире показателей по безработице, заявил Путин

Уровень безработицы в России составляет 2,3%, это один из лучших на сегодня показателей в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T19:38:00+03:00

2025-06-26T19:38:00+03:00

2025-06-26T19:38:00+03:00

экономика

россия

белоруссия

минск

владимир путин

евразийский экономический союз

евразийский союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg

МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Уровень безработицы в России составляет 2,3%, это один из лучших на сегодня показателей в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин ранее в четверг прилетел в Минск с двухдневным визитом. Президент РФ в эти дни примет участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Уровень безработицы, вот Александр Григорьевич (Лукашенко, президент Белоруссии - ред.) говорил об этом, снизился в Евразийском Союзе до 2,8%. В России - 2,3%. Это один из лучших на сегодняшний день показателей в мире", - сказал Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Евразийский экономический союз был создан 10 лет назад. В это объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов. Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4%, тогда как в мире этот показатель составил 3,3%. Совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, объемы промышленного производства выросли на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.

https://ria.ru/20241009/putin-1977294701.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, белоруссия, минск, владимир путин, евразийский экономический союз, евразийский союз