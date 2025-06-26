https://ria.ru/20250626/putin-2025658666.html

Россия снижает зависимость от западных финансовых институтов, заявил Путин

Россия снижает зависимость от западных финансовых институтов, заявил Путин - РИА Новости, 26.06.2025

Россия снижает зависимость от западных финансовых институтов, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится снизить зависимость от западных финансовых институтов. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T19:29:00+03:00

2025-06-26T19:29:00+03:00

2025-06-26T19:29:00+03:00

экономика

россия

минск

белоруссия

владимир путин

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg

МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится снизить зависимость от западных финансовых институтов. Путин ранее в четверг прилетел в Минск с двухдневным визитом. Президент РФ в эти дни принимает участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Мы всячески стремимся снизить зависимость от западных финансовых институтов, минимизировать использование иностранных платежных инструментов и сервисов", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250626/putin-2025616616.html

россия

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, минск, белоруссия, владимир путин, евразийский экономический союз