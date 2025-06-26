https://ria.ru/20250626/putin-2025658666.html
Россия снижает зависимость от западных финансовых институтов, заявил Путин
Россия снижает зависимость от западных финансовых институтов, заявил Путин - РИА Новости, 26.06.2025
Россия снижает зависимость от западных финансовых институтов, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится снизить зависимость от западных финансовых институтов. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:29:00+03:00
2025-06-26T19:29:00+03:00
2025-06-26T19:29:00+03:00
экономика
россия
минск
белоруссия
владимир путин
евразийский экономический союз
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится снизить зависимость от западных финансовых институтов. Путин ранее в четверг прилетел в Минск с двухдневным визитом. Президент РФ в эти дни принимает участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Мы всячески стремимся снизить зависимость от западных финансовых институтов, минимизировать использование иностранных платежных инструментов и сервисов", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, минск, белоруссия, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Минск, Белоруссия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Россия снижает зависимость от западных финансовых институтов, заявил Путин
Путин: Россия стремится снизить зависимость от западных финансовых институтов