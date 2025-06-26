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Путин назвал уровень безработицы в ЕАЭС
Путин назвал уровень безработицы в ЕАЭС - РИА Новости, 26.06.2025
Путин назвал уровень безработицы в ЕАЭС
Уровень безработицы в Евразийском экономическом союзе сейчас составляет 2,8%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:12:00+03:00
2025-06-26T19:12:00+03:00
2025-06-26T19:20:00+03:00
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Уровень безработицы в Евразийском экономическом союзе сейчас составляет 2,8%, заявил президент России Владимир Путин."Уровень безработицы, Александр Григорьевич (Лукашенко. президент Белоруссии - ред.) говорил об этом, снизился в Евразийском союзе до 2,8%", - сказал Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.Российский президент добавил, что "пятерка" не собирается останавливаться на достигнутом, продолжается работа над укреплением интеграционных механизмов.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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евразийский экономический союз, владимир путин, россия, белоруссия, минск, евразийский союз, в мире
Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Россия, Белоруссия, Минск, Евразийский Союз, В мире
Путин назвал уровень безработицы в ЕАЭС
Путин: уровень безработицы в ЕАЭС составляет 2,8%