Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал уровень безработицы в ЕАЭС - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 26.06.2025 (обновлено: 19:20 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/putin-2025653755.html
Путин назвал уровень безработицы в ЕАЭС
Путин назвал уровень безработицы в ЕАЭС - РИА Новости, 26.06.2025
Путин назвал уровень безработицы в ЕАЭС
Уровень безработицы в Евразийском экономическом союзе сейчас составляет 2,8%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:12:00+03:00
2025-06-26T19:20:00+03:00
евразийский экономический союз
владимир путин
россия
белоруссия
минск
евразийский союз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017074039_0:148:3007:1839_1920x0_80_0_0_642f7b1dca17d7079f45fd9adb2d1903.jpg
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Уровень безработицы в Евразийском экономическом союзе сейчас составляет 2,8%, заявил президент России Владимир Путин."Уровень безработицы, Александр Григорьевич (Лукашенко. президент Белоруссии - ред.) говорил об этом, снизился в Евразийском союзе до 2,8%", - сказал Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.Российский президент добавил, что "пятерка" не собирается останавливаться на достигнутом, продолжается работа над укреплением интеграционных механизмов.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250626/putin-2025654847.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017074039_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_0579563f15b84dc21431c3e090aa886f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евразийский экономический союз, владимир путин, россия, белоруссия, минск, евразийский союз, в мире
Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Россия, Белоруссия, Минск, Евразийский Союз, В мире
Путин назвал уровень безработицы в ЕАЭС

Путин: уровень безработицы в ЕАЭС составляет 2,8%

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Уровень безработицы в Евразийском экономическом союзе сейчас составляет 2,8%, заявил президент России Владимир Путин.
"Уровень безработицы, Александр Григорьевич (Лукашенко. президент Белоруссии - ред.) говорил об этом, снизился в Евразийском союзе до 2,8%", - сказал Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Российский президент добавил, что "пятерка" не собирается останавливаться на достигнутом, продолжается работа над укреплением интеграционных механизмов.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Диалог России со Всемирным банком затруднен, заявил Путин
Вчера, 19:18
 
Евразийский экономический союзВладимир ПутинРоссияБелоруссияМинскЕвразийский СоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала