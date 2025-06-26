https://ria.ru/20250626/putin-2025635182.html
Лукашенко лично встретил Путина на площадке форума ЕАЭС в Минске
Лукашенко лично встретил Путина на площадке форума ЕАЭС в Минске - РИА Новости, 26.06.2025
Лукашенко лично встретил Путина на площадке форума ЕАЭС в Минске
Президент России Владимир Путин приехал на площадку Евразийского экономического форума в выставочный центр BELEXPO в Минске, где его встретил лидер Белоруссии... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:15:00+03:00
2025-06-26T18:15:00+03:00
2025-06-26T18:40:00+03:00
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на площадку Евразийского экономического форума в выставочный центр BELEXPO в Минске, где его встретил лидер Белоруссии Александр Лукашенко.Путин ранее в четверг прилетел в Минск с двухдневным визитом. Президент РФ в эти дни примет участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Как ожидается, лидеры ЕАЭС в четверг выступят на пленарном заседании Евразийского экономического форума, который проходит в Минском международном выставочном центре BELEXPO (ММВЦ).В торжественной обстановке Лукашенко поприветствовал и других гостей мероприятия, в частности президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова и президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, а также премьера Мьянмы Мин Аун Хлайна.В Минск на мероприятия ЕАЭС также прибыл представитель Никарагуа - спецпредставитель президента республики по взаимодействию с РФ, советник по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо. Лукашенко тепло поприветствовал гостя из Латинской Америки, обменявшись с ним крепким рукопожатием.ММВЦ открылся в мае 2025 года. Общая площадь здания - 37 тысяч квадратных метров. Открытая выставочная площадь при этом составляет более 22 тысяч квадратных метров, а закрытая - почти 15 тысяч - это два бесколонных зала с возможностью трансформации на 5 изолированных залов с независимой системой инженерии.
https://ria.ru/20250625/sammit-2025407973.html
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Кортеж Путина направляется в выставочный центр на саммит ЕАЭС
Президент направляется в национальный выставочный центр «БелЭкспо» на встречу с главами других государств – участников Евразийского экономического форума
2025-06-26T18:15
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в мире, россия, минск, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, евразийский экономический союз
В мире, Россия, Минск, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз
Лукашенко лично встретил Путина на площадке форума ЕАЭС в Минске
Путин прибыл в выставочный центр BELEXPO в Минске, где его встретил Лукашенко