https://ria.ru/20250626/putin-2025635182.html

Лукашенко лично встретил Путина на площадке форума ЕАЭС в Минске

Лукашенко лично встретил Путина на площадке форума ЕАЭС в Минске - РИА Новости, 26.06.2025

Лукашенко лично встретил Путина на площадке форума ЕАЭС в Минске

Президент России Владимир Путин приехал на площадку Евразийского экономического форума в выставочный центр BELEXPO в Минске, где его встретил лидер Белоруссии... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:15:00+03:00

2025-06-26T18:15:00+03:00

2025-06-26T18:40:00+03:00

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александр лукашенко

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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на площадку Евразийского экономического форума в выставочный центр BELEXPO в Минске, где его встретил лидер Белоруссии Александр Лукашенко.Путин ранее в четверг прилетел в Минск с двухдневным визитом. Президент РФ в эти дни примет участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Как ожидается, лидеры ЕАЭС в четверг выступят на пленарном заседании Евразийского экономического форума, который проходит в Минском международном выставочном центре BELEXPO (ММВЦ).В торжественной обстановке Лукашенко поприветствовал и других гостей мероприятия, в частности президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова и президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, а также премьера Мьянмы Мин Аун Хлайна.В Минск на мероприятия ЕАЭС также прибыл представитель Никарагуа - спецпредставитель президента республики по взаимодействию с РФ, советник по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо. Лукашенко тепло поприветствовал гостя из Латинской Америки, обменявшись с ним крепким рукопожатием.ММВЦ открылся в мае 2025 года. Общая площадь здания - 37 тысяч квадратных метров. Открытая выставочная площадь при этом составляет более 22 тысяч квадратных метров, а закрытая - почти 15 тысяч - это два бесколонных зала с возможностью трансформации на 5 изолированных залов с независимой системой инженерии.

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Кортеж Путина направляется в выставочный центр на саммит ЕАЭС Президент направляется в национальный выставочный центр «БелЭкспо» на встречу с главами других государств – участников Евразийского экономического форума 2025-06-26T18:15 true PT0M18S

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в мире, россия, минск, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, евразийский экономический союз