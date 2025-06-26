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Путин поздравил Зюганова с днем рождения - РИА Новости, 26.06.2025
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12:23 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/putin-2025530587.html
Путин поздравил Зюганова с днем рождения
Путин поздравил Зюганова с днем рождения - РИА Новости, 26.06.2025
Путин поздравил Зюганова с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин позвонил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и поздравил его с днём рождения. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:23:00+03:00
2025-06-26T12:23:00+03:00
политика
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кндр (северная корея)
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владимир путин
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин позвонил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и поздравил его с днём рождения. Лидер КПРФ, Герой Труда России Геннадий Зюганов в четверг отмечает свой 81-й день рождения. "Да, Владимир Владимирович, приветствую вас. Спасибо большое, спасибо что не забываете в это суровое время... Этот диалог, он всегда помогает решать проблемы", - сказал Зюганов на видео пресс-службы партии. В разговоре с Путиным Зюганов добавил, что впереди отчётный съезд партии и лидер КПРФ направил президенту и всем руководителям политический отчет. "В Китай пригласили и меня. Если вы откликнитесь на торжества... Мы сейчас с китайской компартией подписываем меморандум. Председатель Cи Цзиньпин гордится, что очень тёплые отношения с нашей страной и вами... И КНДР, кстати, они молодцы, посол участвовал с нами в посадке "Сада Победы"... Угостим вкусными яблоками и клубникой, шикарные", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20250326/zjuganov-2007564249.html
https://ria.ru/20240626/zyuganov-1955146541.html
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политика, россия, китай, кндр (северная корея), геннадий зюганов, владимир путин, кпрф
Политика, Россия, Китай, КНДР (Северная Корея), Геннадий Зюганов, Владимир Путин, КПРФ
Путин поздравил Зюганова с днем рождения

Путин позвонил Зюганову и поздравил его с днем рождения

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов
Президент РФ Владимир Путин и руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин позвонил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и поздравил его с днём рождения.
Лидер КПРФ, Герой Труда России Геннадий Зюганов в четверг отмечает свой 81-й день рождения.
Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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"Да, Владимир Владимирович, приветствую вас. Спасибо большое, спасибо что не забываете в это суровое время... Этот диалог, он всегда помогает решать проблемы", - сказал Зюганов на видео пресс-службы партии.
В разговоре с Путиным Зюганов добавил, что впереди отчётный съезд партии и лидер КПРФ направил президенту и всем руководителям политический отчет.
Китай пригласили и меня. Если вы откликнитесь на торжества... Мы сейчас с китайской компартией подписываем меморандум. Председатель Cи Цзиньпин гордится, что очень тёплые отношения с нашей страной и вами... И КНДР, кстати, они молодцы, посол участвовал с нами в посадке "Сада Победы"... Угостим вкусными яблоками и клубникой, шикарные", - добавил парламентарий.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на третьем этапе XVIII съезда КПРФ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Биография Геннадия Зюганова
26 июня 2024, 04:29
 
ПолитикаРоссияКитайКНДР (Северная Корея)Геннадий ЗюгановВладимир ПутинКПРФ
 
 
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