https://ria.ru/20250626/putin-2025530587.html

Путин поздравил Зюганова с днем рождения

Путин поздравил Зюганова с днем рождения - РИА Новости, 26.06.2025

Путин поздравил Зюганова с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин позвонил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и поздравил его с днём рождения. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:23:00+03:00

2025-06-26T12:23:00+03:00

2025-06-26T12:23:00+03:00

политика

россия

китай

кндр (северная корея)

геннадий зюганов

владимир путин

кпрф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988861099_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_f1d85b0059a2bfc75a6b5381ec37b7a7.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин позвонил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и поздравил его с днём рождения. Лидер КПРФ, Герой Труда России Геннадий Зюганов в четверг отмечает свой 81-й день рождения. "Да, Владимир Владимирович, приветствую вас. Спасибо большое, спасибо что не забываете в это суровое время... Этот диалог, он всегда помогает решать проблемы", - сказал Зюганов на видео пресс-службы партии. В разговоре с Путиным Зюганов добавил, что впереди отчётный съезд партии и лидер КПРФ направил президенту и всем руководителям политический отчет. "В Китай пригласили и меня. Если вы откликнитесь на торжества... Мы сейчас с китайской компартией подписываем меморандум. Председатель Cи Цзиньпин гордится, что очень тёплые отношения с нашей страной и вами... И КНДР, кстати, они молодцы, посол участвовал с нами в посадке "Сада Победы"... Угостим вкусными яблоками и клубникой, шикарные", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20250326/zjuganov-2007564249.html

https://ria.ru/20240626/zyuganov-1955146541.html

россия

китай

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, китай, кндр (северная корея), геннадий зюганов, владимир путин, кпрф