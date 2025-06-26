Путин поздравил Зюганова с днем рождения
Путин позвонил Зюганову и поздравил его с днем рождения
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов
Президент РФ Владимир Путин и руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин позвонил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и поздравил его с днём рождения.
Лидер КПРФ, Герой Труда России Геннадий Зюганов в четверг отмечает свой 81-й день рождения.
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"Да, Владимир Владимирович, приветствую вас. Спасибо большое, спасибо что не забываете в это суровое время... Этот диалог, он всегда помогает решать проблемы", - сказал Зюганов на видео пресс-службы партии.
В разговоре с Путиным Зюганов добавил, что впереди отчётный съезд партии и лидер КПРФ направил президенту и всем руководителям политический отчет.
"В Китай пригласили и меня. Если вы откликнитесь на торжества... Мы сейчас с китайской компартией подписываем меморандум. Председатель Cи Цзиньпин гордится, что очень тёплые отношения с нашей страной и вами... И КНДР, кстати, они молодцы, посол участвовал с нами в посадке "Сада Победы"... Угостим вкусными яблоками и клубникой, шикарные", - добавил парламентарий.
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