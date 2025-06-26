В Петербурге вынесли приговор мужчине, убившему собак подруги
Жителя Петербурга, убившего двух собак подруги, приговорили к трем годам колонии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам и одному месяцу колонии местного жителя Богдана Кореца, убившего двух собак подруги после ее измены, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Как отмечается, 11 октября 2024 года Корец, находясь в квартире своей подруги в нетрезвом виде, сначала трижды ударил ее по голове напильником, а затем задушил ее собаку породы чихуахуа по кличке Арчи. После этого мужчина избил напильником и утопил еще одну собаку своей знакомой – дворняжку по кличке Коржик.
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"Из показаний участников процесса следует, что конфликт между Корецом и Т. (пострадавшая – ред.) произошел из-за измены Т., которая жила с фигурантом и решила его бросить. У Т. еще был кот Люфт. Он выжил, так как Богдан Люфта любил, а собак не любил и, убив животных, отомстил потерпевшей за измену", – говорится в сообщении судебной пресс-службы.
Корец признан виновным по статьям об умышленном причинении легкого вреда здоровью (пункт "в" части 2 статьи 115 УК РФ) и жестоком обращении с животными (пункты "в" и "д" части 2 статьи 245 УК РФ). Он признал вину.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц в ИК общего режима", – заключили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.