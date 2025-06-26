https://ria.ru/20250626/prigovor-2025572895.html

В Петербурге вынесли приговор мужчине, убившему собак подруги

В Петербурге вынесли приговор мужчине, убившему собак подруги - РИА Новости, 26.06.2025

В Петербурге вынесли приговор мужчине, убившему собак подруги

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам и одному месяцу колонии местного жителя Богдана Кореца, убившего двух собак подруги после ее... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T14:55:00+03:00

2025-06-26T14:55:00+03:00

2025-06-26T14:55:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

арчи (артур цветков)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам и одному месяцу колонии местного жителя Богдана Кореца, убившего двух собак подруги после ее измены, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Как отмечается, 11 октября 2024 года Корец, находясь в квартире своей подруги в нетрезвом виде, сначала трижды ударил ее по голове напильником, а затем задушил ее собаку породы чихуахуа по кличке Арчи. После этого мужчина избил напильником и утопил еще одну собаку своей знакомой – дворняжку по кличке Коржик. "Из показаний участников процесса следует, что конфликт между Корецом и Т. (пострадавшая – ред.) произошел из-за измены Т., которая жила с фигурантом и решила его бросить. У Т. еще был кот Люфт. Он выжил, так как Богдан Люфта любил, а собак не любил и, убив животных, отомстил потерпевшей за измену", – говорится в сообщении судебной пресс-службы.Корец признан виновным по статьям об умышленном причинении легкого вреда здоровью (пункт "в" части 2 статьи 115 УК РФ) и жестоком обращении с животными (пункты "в" и "д" части 2 статьи 245 УК РФ). Он признал вину. "Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц в ИК общего режима", – заключили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

https://ria.ru/20250527/omsk-2019433421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия, арчи (артур цветков)