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Президент Кубы предложил создать логистический хаб для товаров стран ЕАЭС - РИА Новости, 26.06.2025
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19:51 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/prezident-2025663065.html
Президент Кубы предложил создать логистический хаб для товаров стран ЕАЭС
Президент Кубы предложил создать логистический хаб для товаров стран ЕАЭС - РИА Новости, 26.06.2025
Президент Кубы предложил создать логистический хаб для товаров стран ЕАЭС
Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес предложил создать на острове логистический хаб, чтобы он стал отправной точкой для товаров государств-членов... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:51:00+03:00
2025-06-26T19:51:00+03:00
минск
куба
латинская америка
евразийский экономический союз
в мире
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес предложил создать на острове логистический хаб, чтобы он стал отправной точкой для товаров государств-членов ЕАЭС​ в страны Латинской Америки. "Направляется инициатива для использования Кубы как логистического и инвестиционного хаба, используя возможности особой экономической зоны... географические преимущества нашего острова, чтобы он стал отправной точкой расширения евразийской продукции на латиноамериканский и карибский регион", - сказал глава государства на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске. Президент добавил, что речь может идти о логистическом центре, который мог бы принимать и распространять грузы из стран-участниц ЕАЭС в Латинской Америке и наоборот. "Вместе с этим будем способствовать транзиту и расширению экспортного потенциала стран союза", - подчеркнул кубинский лидер. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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минск, куба, латинская америка, евразийский экономический союз, в мире
Минск, Куба, Латинская Америка, Евразийский экономический союз, В мире
Президент Кубы предложил создать логистический хаб для товаров стран ЕАЭС

Бермудес предложил создать на острове логистический хаб для товаров из ЕАЭС

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Президент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес предложил создать на острове логистический хаб, чтобы он стал отправной точкой для товаров государств-членов ЕАЭС​ в страны Латинской Америки.
"Направляется инициатива для использования Кубы как логистического и инвестиционного хаба, используя возможности особой экономической зоны... географические преимущества нашего острова, чтобы он стал отправной точкой расширения евразийской продукции на латиноамериканский и карибский регион", - сказал глава государства на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.
Президент добавил, что речь может идти о логистическом центре, который мог бы принимать и распространять грузы из стран-участниц ЕАЭС в Латинской Америке и наоборот.
"Вместе с этим будем способствовать транзиту и расширению экспортного потенциала стран союза", - подчеркнул кубинский лидер.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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