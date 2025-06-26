Президент Кубы предложил создать логистический хаб для товаров стран ЕАЭС
Бермудес предложил создать на острове логистический хаб для товаров из ЕАЭС
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес предложил создать на острове логистический хаб, чтобы он стал отправной точкой для товаров государств-членов ЕАЭС в страны Латинской Америки.
"Направляется инициатива для использования Кубы как логистического и инвестиционного хаба, используя возможности особой экономической зоны... географические преимущества нашего острова, чтобы он стал отправной точкой расширения евразийской продукции на латиноамериканский и карибский регион", - сказал глава государства на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.
Президент добавил, что речь может идти о логистическом центре, который мог бы принимать и распространять грузы из стран-участниц ЕАЭС в Латинской Америке и наоборот.
"Вместе с этим будем способствовать транзиту и расширению экспортного потенциала стран союза", - подчеркнул кубинский лидер.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.