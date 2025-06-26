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Троим жителям Петербурга предъявили обвинение в осквернении знамени Победы
Троим жителям Петербурга предъявили обвинение в осквернении знамени Победы - РИА Новости, 26.06.2025
Троим жителям Петербурга предъявили обвинение в осквернении знамени Победы
Троим жителям Санкт-Петербурга, которые сорвали с торца дома в Кировском районе знамя Победы и уничтожили его, предъявлено обвинение в осквернении символа... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T11:13:00+03:00
2025-06-26T11:13:00+03:00
2025-06-26T11:13:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Троим жителям Санкт-Петербурга, которые сорвали с торца дома в Кировском районе знамя Победы и уничтожили его, предъявлено обвинение в осквернении символа воинской славы России, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ. В полицию Кировского района Петербурга 22 июня поступило сообщение о том, что возле дома на улице Танкиста Хрустицкого, 7 лежит разорванное знамя Победы, сорванное с его торца. Днем позже правоохранители задержали 17-летнего юношу, в квартире которого были обнаружены различные предметы, отражающие приверженность к нацистской идеологии, сообщала пресс-служба ГУМВД. Городской главк СК сообщал о возбуждении уголовного дела по факту осквернения символа воинской славы России (часть 3 статьи 354.1 УК РФ). В среду полиция сообщала о задержании еще одного подозреваемого. Как уточняет ГСУСК, к уничтожению знамени Победы оказались причастны три человека. "Трое фигурантов, один из которых несовершеннолетний, задержаны. Всем предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения", – говорится в сообщении. Согласно УК РФ, максимальное наказание по статье об осквернении символа воинской славы России предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
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происшествия, россия, санкт-петербург, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Троим жителям Петербурга предъявили обвинение в осквернении знамени Победы
В Петербурге трех человек обвинили в осквернении знамени Победы