https://ria.ru/20250626/nato-2025683605.html

"Вырыли могилу". В США признали уязвимость НАТО перед Россией

"Вырыли могилу". В США признали уязвимость НАТО перед Россией - РИА Новости, 26.06.2025

"Вырыли могилу". В США признали уязвимость НАТО перед Россией

Существенное увеличение оборонных расходов стран-членов Североатлантического альянса неизбежно приведет к эскалации конфликта с Россией, заявил американский... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T22:52:00+03:00

2025-06-26T22:52:00+03:00

2025-06-26T22:52:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Существенное увеличение оборонных расходов стран-членов Североатлантического альянса неизбежно приведет к эскалации конфликта с Россией, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Если бы страны-члены НАТО смогли значительно увеличить свои оборонные расходы, что скорее невыполнимо, <…>, то они бы сами себе вырыли могилу", — сказал он.В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

https://ria.ru/20250626/nato-2025666485.html

https://ria.ru/20250626/ukraina-2025672331.html

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в мире, россия, европа, гаага, дональд трамп, педро санчес, марк рютте, нато, саммит нато