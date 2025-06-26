Рейтинг@Mail.ru
"Вырыли могилу". В США признали уязвимость НАТО перед Россией - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:52 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/nato-2025683605.html
"Вырыли могилу". В США признали уязвимость НАТО перед Россией
"Вырыли могилу". В США признали уязвимость НАТО перед Россией - РИА Новости, 26.06.2025
"Вырыли могилу". В США признали уязвимость НАТО перед Россией
Существенное увеличение оборонных расходов стран-членов Североатлантического альянса неизбежно приведет к эскалации конфликта с Россией, заявил американский... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T22:52:00+03:00
2025-06-26T22:52:00+03:00
в мире
россия
европа
гаага
дональд трамп
педро санчес
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880353234_0:52:2912:1690_1920x0_80_0_0_07da0bf98b76cb74e112c5ce05413552.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Существенное увеличение оборонных расходов стран-членов Североатлантического альянса неизбежно приведет к эскалации конфликта с Россией, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Если бы страны-члены НАТО смогли значительно увеличить свои оборонные расходы, что скорее невыполнимо, &lt;…&gt;, то они бы сами себе вырыли могилу", — сказал он.В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
https://ria.ru/20250626/nato-2025666485.html
https://ria.ru/20250626/ukraina-2025672331.html
россия
европа
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880353234_324:0:2912:1941_1920x0_80_0_0_911389e65f3268064d9325453718b8b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, гаага, дональд трамп, педро санчес, марк рютте, нато, саммит нато
В мире, Россия, Европа, Гаага, Дональд Трамп, Педро Санчес, Марк Рютте, НАТО, Саммит НАТО
"Вырыли могилу". В США признали уязвимость НАТО перед Россией

Доктороу: увеличение военных расходов НАТО приведет к эскалации конфликта с РФ

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Существенное увеличение оборонных расходов стран-членов Североатлантического альянса неизбежно приведет к эскалации конфликта с Россией, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Если бы страны-члены НАТО смогли значительно увеличить свои оборонные расходы, что скорее невыполнимо, <…>, то они бы сами себе вырыли могилу", — сказал он.
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
"Путин симпатичнее". Французы пришли в ужас после саммита НАТО
Вчера, 20:15
В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В ЕС забили тревогу из-за "худшего послания" Украине
Вчера, 20:52
 
В миреРоссияЕвропаГаагаДональд ТрампПедро СанчесМарк РюттеНАТОСаммит НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала