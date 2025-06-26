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На территории "Азербайджанфильм" в Баку прогремел взрыв - РИА Новости, 26.06.2025
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23:08 26.06.2025 (обновлено: 23:25 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/mchs-2025685092.html
На территории "Азербайджанфильм" в Баку прогремел взрыв
На территории "Азербайджанфильм" в Баку прогремел взрыв - РИА Новости, 26.06.2025
На территории "Азербайджанфильм" в Баку прогремел взрыв
Взрыв произошел на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Баку, возникшее после этого возгорание уже локализовано, сообщили РИА... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T23:08:00+03:00
2025-06-26T23:25:00+03:00
баку
в мире
азербайджан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАКУ, 26 июн - РИА Новости. Взрыв произошел на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Баку, возникшее после этого возгорание уже локализовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Азербайджана."На территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы произошел взрыв. В связи с происшествием на место были незамедлительно направлены силы МЧС", - сообщили в пресс-службе.Возникшее после взрыва возгорание удалось локализовать."Благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым силами министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар, произошедший на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, был в короткие сроки локализован", - добавили позднее в ведомстве.
https://ria.ru/20250624/krasnogorsk-2025002259.html
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баку, в мире, азербайджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Баку, В мире, Азербайджан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На территории "Азербайджанфильм" в Баку прогремел взрыв

МЧС: на территории киностудии "Азербайджанфильм" в Баку прогремел взрыв

© Фото : МЧС АзербайджанаПожарная машина МЧС Азербайджана
Пожарная машина МЧС Азербайджана - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : МЧС Азербайджана
Пожарная машина МЧС Азербайджана. Архивное фото
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БАКУ, 26 июн - РИА Новости. Взрыв произошел на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Баку, возникшее после этого возгорание уже локализовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Азербайджана.
"На территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы произошел взрыв. В связи с происшествием на место были незамедлительно направлены силы МЧС", - сообщили в пресс-службе.
Возникшее после взрыва возгорание удалось локализовать.
"Благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым силами министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар, произошедший на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, был в короткие сроки локализован", - добавили позднее в ведомстве.
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