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На территории "Азербайджанфильм" в Баку прогремел взрыв
На территории "Азербайджанфильм" в Баку прогремел взрыв - РИА Новости, 26.06.2025
На территории "Азербайджанфильм" в Баку прогремел взрыв
Взрыв произошел на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Баку, возникшее после этого возгорание уже локализовано, сообщили РИА... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T23:08:00+03:00
2025-06-26T23:08:00+03:00
2025-06-26T23:25:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАКУ, 26 июн - РИА Новости. Взрыв произошел на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Баку, возникшее после этого возгорание уже локализовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Азербайджана."На территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы произошел взрыв. В связи с происшествием на место были незамедлительно направлены силы МЧС", - сообщили в пресс-службе.Возникшее после взрыва возгорание удалось локализовать."Благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым силами министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар, произошедший на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, был в короткие сроки локализован", - добавили позднее в ведомстве.
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баку, в мире, азербайджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Баку, В мире, Азербайджан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На территории "Азербайджанфильм" в Баку прогремел взрыв
МЧС: на территории киностудии "Азербайджанфильм" в Баку прогремел взрыв