https://ria.ru/20250626/mchs-2025685092.html

На территории "Азербайджанфильм" в Баку прогремел взрыв

На территории "Азербайджанфильм" в Баку прогремел взрыв - РИА Новости, 26.06.2025

На территории "Азербайджанфильм" в Баку прогремел взрыв

Взрыв произошел на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Баку, возникшее после этого возгорание уже локализовано, сообщили РИА... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T23:08:00+03:00

2025-06-26T23:08:00+03:00

2025-06-26T23:25:00+03:00

баку

в мире

азербайджан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАКУ, 26 июн - РИА Новости. Взрыв произошел на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Баку, возникшее после этого возгорание уже локализовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Азербайджана."На территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы произошел взрыв. В связи с происшествием на место были незамедлительно направлены силы МЧС", - сообщили в пресс-службе.Возникшее после взрыва возгорание удалось локализовать."Благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым силами министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар, произошедший на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, был в короткие сроки локализован", - добавили позднее в ведомстве.

https://ria.ru/20250624/krasnogorsk-2025002259.html

баку

азербайджан

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баку, в мире, азербайджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)