https://ria.ru/20250626/marochko-2025486597.html

ВС России уничтожили колонну ВСУ под Харьковом, сообщил Марочко

ВС России уничтожили колонну ВСУ под Харьковом, сообщил Марочко - РИА Новости, 26.06.2025

ВС России уничтожили колонну ВСУ под Харьковом, сообщил Марочко

ВС РФ уничтожили колонну ВСУ на марше у села Ольговка Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T07:07:00+03:00

2025-06-26T07:07:00+03:00

2025-06-26T07:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

луганская народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 26 июн – РИА Новости. ВС РФ уничтожили колонну ВСУ на марше у села Ольговка Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе объективного контроля района Петровского (украинское название - Грековка), в районе Ольговки Харьковской области выявлена колона на марше, состоящая из трех пикапов и одного бронетранспортера, которая направлялась для усиления на позиции украинских боевиков юго-западнее Петровского. Огнем артиллерии и при помощи ударных дронов было уничтожено два транспортных средства и ликвидировано около отделения ВСУ", - сообщил Марочко агентству. Ранее агентство сообщало, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Петровского в ЛНР, в населенном пункте и окрестностях идет зачистка.

https://ria.ru/20250626/marochko-2025484134.html

харьковская область

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харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины