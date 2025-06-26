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ВС России уничтожили колонну ВСУ под Харьковом, сообщил Марочко
ВС России уничтожили колонну ВСУ под Харьковом, сообщил Марочко - РИА Новости, 26.06.2025
ВС России уничтожили колонну ВСУ под Харьковом, сообщил Марочко
ВС РФ уничтожили колонну ВСУ на марше у села Ольговка Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T07:07:00+03:00
2025-06-26T07:07:00+03:00
2025-06-26T07:07:00+03:00
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ЛУГАНСК, 26 июн – РИА Новости. ВС РФ уничтожили колонну ВСУ на марше у села Ольговка Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе объективного контроля района Петровского (украинское название - Грековка), в районе Ольговки Харьковской области выявлена колона на марше, состоящая из трех пикапов и одного бронетранспортера, которая направлялась для усиления на позиции украинских боевиков юго-западнее Петровского. Огнем артиллерии и при помощи ударных дронов было уничтожено два транспортных средства и ликвидировано около отделения ВСУ", - сообщил Марочко агентству. Ранее агентство сообщало, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Петровского в ЛНР, в населенном пункте и окрестностях идет зачистка.
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харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили колонну ВСУ под Харьковом, сообщил Марочко
Марочко: ВС РФ уничтожили колонну ВСУ на марше у села Ольговка под Харьковом