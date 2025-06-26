https://ria.ru/20250626/marochko-2025484134.html

ВС России взяли под контроль часть трассы на Купянск, заявил Марочко

ВС России взяли под контроль часть трассы на Купянск, заявил Марочко - РИА Новости, 26.06.2025

ВС России взяли под контроль часть трассы на Купянск, заявил Марочко

Российские войска продвинулись в районе Радьковки в Харьковской области и взяли под контроль часть трассы на Купянск, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T06:02:00+03:00

2025-06-26T06:02:00+03:00

2025-06-26T06:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

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андрей марочко

виталий ганчев

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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Российские войска продвинулись в районе Радьковки в Харьковской области и взяли под контроль часть трассы на Купянск, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на источники. В Минобороны РФ 23 мая сообщали, что группировка войск "Запад" освободила Радьковку в Харьковской области. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в конце мая сообщал РИА Новости, что ВС РФ осталось до пригорода Купянска порядка 2,5 километров после освобождения села Радьковка. "На данный момент наши подразделения продолжают развивать успех в районе населенного пункта Купянск. Есть продвижение юго-восточнее Радьковки, взят под огневой контроль полуторакилометровый участок трассы Купянск-Кондрашевка, а также ВС РФ закрепились на высоте между Радьковкой и Голубовкой", - сообщил эксперт. Марочко добавил, что украинские войска пытаются обороняться.

https://ria.ru/20250624/serebrjanka-2025131940.html

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россия, харьковская область, андрей марочко, виталий ганчев