https://ria.ru/20250626/magate-2025552337.html

МАГАТЭ не представило отчет о последствиях ударов по Ирану, заявил Устинов

МАГАТЭ не представило отчет о последствиях ударов по Ирану, заявил Устинов - РИА Новости, 26.06.2025

МАГАТЭ не представило отчет о последствиях ударов по Ирану, заявил Устинов

МАГАТЭ, вопреки призывам, пока так и не представило полноценного доклада с четкой, объективной оценкой последствий ударов по ядерным объектам Ирана, заявил в... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T13:51:00+03:00

2025-06-26T13:51:00+03:00

2025-06-26T13:51:00+03:00

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ВЕНА, 23 июн - РИА Новости. МАГАТЭ, вопреки призывам, пока так и не представило полноценного доклада с четкой, объективной оценкой последствий ударов по ядерным объектам Ирана, заявил в понедельник РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. Ранее МИД России заявил, что ожидает со стороны МАГАТЭ скорейшей профессиональной реакции на удары по ядерным объектам на территории Ирана, Москва призвала гендиректора организации Рафаэля Гросси представить объективный доклад. "Сейчас речь идет о ситуации, напрямую затрагивающей суть мандата МАГАТЭ. Мы имеем дело с целенаправленными ударами по ядерным объектам, находящимся под гарантиями агентства. Эти объекты проверялись инспекторами, и к ним не было никаких претензий - весь ядерный материал использовался исключительно в мирных целях. Таким образом, под угрозой оказываются обе ключевые функции МАГАТЭ: продвижение мирного использования атомной энергии и контроль за тем, чтобы она не использовалась в военных целях. И в этом контексте агентство обязано занять четкую позицию", - сказал Устинов. По его словам, обычно такая позиция выражается в форме резолюции. "Мы считаем, что должна быть дана ясная оценка - с осуждением нападений на ядерные объекты, в данном случае в Иране. Гендиректор ссылается на резолюции Генконференции, в которых говорится о недопустимости атак на такие объекты. В их рамках он имеет полномочия докладывать Совету Безопасности ООН и Совету управляющих МАГАТЭ о происходящем. К сожалению, этого пока не происходит. Хотя многие страны уже высказались за необходимость формального доклада.", - пояснил дипломат. Он подчеркнул, что одних информационных сводок на сайте агентства недостаточно, особенно в условиях продолжающихся ударов и растущего напряжения. "Россия настаивает на полноценном докладе МАГАТЭ, который дал бы четкую и объективную оценку происходящего и представил бы картину последствий ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана", - заключил Устинов. Как сообщалось ранее, в понедельник утром по инициативе гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси состоялась внеочередная сессия Совета управляющих агентства по теме ударов США по ядерным объектам Ирана.

https://ria.ru/20250623/iran-2024955332.html

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в мире, иран, сша, рафаэль гросси, магатэ