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Лукашенко призвал ЕАЭС не потерять доставшийся от СССР общий рынок - РИА Новости, 26.06.2025
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20:55 26.06.2025 (обновлено: 22:12 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/lukashenko-2025673130.html
Лукашенко призвал ЕАЭС не потерять доставшийся от СССР общий рынок
Лукашенко призвал ЕАЭС не потерять доставшийся от СССР общий рынок - РИА Новости, 26.06.2025
Лукашенко призвал ЕАЭС не потерять доставшийся от СССР общий рынок
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕАЭС нельзя потерять доставшийся от СССР общий рынок и высокотехнологичные предприятия, надо сохранить, что РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T20:55:00+03:00
2025-06-26T22:12:00+03:00
экономика
белоруссия
минск
россия
александр лукашенко
евразийский экономический союз
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕАЭС нельзя потерять доставшийся от СССР общий рынок и высокотехнологичные предприятия, надо сохранить, что осталось и "еще дышит". "Нам ни в коем случае нельзя потерять доставшийся и еще оставшийся от Советского Союза единый рынок, те производства, которые мы сегодня имеем высокотехнологичные... С большим трудом, но Россия пытается - и многое сделала в этом плане - реанимировать свои производства, которые были достаточно на высоком уровне в Советском Союзе, даже в автомобилестроении... Так и по другим направлениям, поэтому нам нельзя допускать подобных ошибок. Надо сохранить все то, что нам досталось от Союза, и то, что еще дышит на сегодняшний день", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Президент Белоруссии подчеркнул, что ни в коем случае не надо "смотреть по сторонам". "Никто нас нигде не ждет. Экономика нас приведет к тому, что мы все равно будем вместе. Это - наше пространство. Оно создано многими поколениями", - отметил Лукашенко. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html
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Фотосессия глав делегаций государств участников ЕАЭС
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экономика, белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, евразийский экономический союз
Экономика, Белоруссия, Минск, Россия, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз
Лукашенко призвал ЕАЭС не потерять доставшийся от СССР общий рынок

Лукашенко: ЕАЭС нельзя потерять общий рынок и высокотехнологичные предприятия

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕАЭС нельзя потерять доставшийся от СССР общий рынок и высокотехнологичные предприятия, надо сохранить, что осталось и "еще дышит".
«
"Нам ни в коем случае нельзя потерять доставшийся и еще оставшийся от Советского Союза единый рынок, те производства, которые мы сегодня имеем высокотехнологичные... С большим трудом, но Россия пытается - и многое сделала в этом плане - реанимировать свои производства, которые были достаточно на высоком уровне в Советском Союзе, даже в автомобилестроении... Так и по другим направлениям, поэтому нам нельзя допускать подобных ошибок. Надо сохранить все то, что нам досталось от Союза, и то, что еще дышит на сегодняшний день", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Президент Белоруссии подчеркнул, что ни в коем случае не надо "смотреть по сторонам".
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"Никто нас нигде не ждет. Экономика нас приведет к тому, что мы все равно будем вместе. Это - наше пространство. Оно создано многими поколениями", - отметил Лукашенко.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаБелоруссияМинскРоссияАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союз
 
 
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