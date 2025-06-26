https://ria.ru/20250626/lukashenko-2025673130.html

Лукашенко призвал ЕАЭС не потерять доставшийся от СССР общий рынок

Лукашенко призвал ЕАЭС не потерять доставшийся от СССР общий рынок - РИА Новости, 26.06.2025

Лукашенко призвал ЕАЭС не потерять доставшийся от СССР общий рынок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕАЭС нельзя потерять доставшийся от СССР общий рынок и высокотехнологичные предприятия, надо сохранить, что РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T20:55:00+03:00

2025-06-26T20:55:00+03:00

2025-06-26T22:12:00+03:00

экономика

белоруссия

минск

россия

александр лукашенко

евразийский экономический союз

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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕАЭС нельзя потерять доставшийся от СССР общий рынок и высокотехнологичные предприятия, надо сохранить, что осталось и "еще дышит". "Нам ни в коем случае нельзя потерять доставшийся и еще оставшийся от Советского Союза единый рынок, те производства, которые мы сегодня имеем высокотехнологичные... С большим трудом, но Россия пытается - и многое сделала в этом плане - реанимировать свои производства, которые были достаточно на высоком уровне в Советском Союзе, даже в автомобилестроении... Так и по другим направлениям, поэтому нам нельзя допускать подобных ошибок. Надо сохранить все то, что нам досталось от Союза, и то, что еще дышит на сегодняшний день", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Президент Белоруссии подчеркнул, что ни в коем случае не надо "смотреть по сторонам". "Никто нас нигде не ждет. Экономика нас приведет к тому, что мы все равно будем вместе. Это - наше пространство. Оно создано многими поколениями", - отметил Лукашенко. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, евразийский экономический союз