Лукашенко призвал ЕАЭС не потерять доставшийся от СССР общий рынок
Лукашенко: ЕАЭС нельзя потерять общий рынок и высокотехнологичные предприятия
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕАЭС нельзя потерять доставшийся от СССР общий рынок и высокотехнологичные предприятия, надо сохранить, что осталось и "еще дышит".
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"Нам ни в коем случае нельзя потерять доставшийся и еще оставшийся от Советского Союза единый рынок, те производства, которые мы сегодня имеем высокотехнологичные... С большим трудом, но Россия пытается - и многое сделала в этом плане - реанимировать свои производства, которые были достаточно на высоком уровне в Советском Союзе, даже в автомобилестроении... Так и по другим направлениям, поэтому нам нельзя допускать подобных ошибок. Надо сохранить все то, что нам досталось от Союза, и то, что еще дышит на сегодняшний день", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Президент Белоруссии подчеркнул, что ни в коем случае не надо "смотреть по сторонам".
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"Никто нас нигде не ждет. Экономика нас приведет к тому, что мы все равно будем вместе. Это - наше пространство. Оно создано многими поколениями", - отметил Лукашенко.
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