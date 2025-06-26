https://ria.ru/20250626/lukashenko-2025663860.html

Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на ЕАЭС

Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на ЕАЭС - РИА Новости, 26.06.2025

Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на ЕАЭС

Отсутствие Армении на Евразийском экономическом форуме в Минске говорит о том, что в ЕАЭС не все в порядке, заявил в четверг президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T19:56:00+03:00

2025-06-26T19:56:00+03:00

2025-06-26T19:56:00+03:00

армения

минск

белоруссия

александр лукашенко

никол пашинян

евразийский экономический союз

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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Отсутствие Армении на Евразийском экономическом форуме в Минске говорит о том, что в ЕАЭС не все в порядке, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко. Премьер Армении Никол Пашинян не приехал в Минск на Евразийский экономический форум и участвовал в нем по видеосвязи. "Вы знаете о позиции Армении. Просто сегодня кивнуть - вот, не приехали, такие-сякие - это мы можем, это мы умеем. Но если что-то происходит, не может быть виновата одна сторона. Нам нужно поискать причину и в другом. Почему Армения заняла такую позицию? Наверное, не все у нас здесь в порядке. Отмахиваться от этого нельзя", - сказал Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Он добавил, что 18 основных положений стратегии ЕАЭС, которые должны быть реализованы до 2025 года, не выполнены. "Мы завтра об этом попытаемся поговорить, если главы государств на это согласятся. Скажу прямо: особого желания вникать в эти сложные вопросы у нас в целом нет, но мы должны себя заставить", - подчеркнул президент. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html

https://ria.ru/20250620/peskov-2024172275.html

армения

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, минск, белоруссия, александр лукашенко, никол пашинян, евразийский экономический союз