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Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на ЕАЭС - РИА Новости, 26.06.2025
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19:56 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/lukashenko-2025663860.html
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на ЕАЭС
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на ЕАЭС - РИА Новости, 26.06.2025
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на ЕАЭС
Отсутствие Армении на Евразийском экономическом форуме в Минске говорит о том, что в ЕАЭС не все в порядке, заявил в четверг президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:56:00+03:00
2025-06-26T19:56:00+03:00
армения
минск
белоруссия
александр лукашенко
никол пашинян
евразийский экономический союз
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Отсутствие Армении на Евразийском экономическом форуме в Минске говорит о том, что в ЕАЭС не все в порядке, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко. Премьер Армении Никол Пашинян не приехал в Минск на Евразийский экономический форум и участвовал в нем по видеосвязи. "Вы знаете о позиции Армении. Просто сегодня кивнуть - вот, не приехали, такие-сякие - это мы можем, это мы умеем. Но если что-то происходит, не может быть виновата одна сторона. Нам нужно поискать причину и в другом. Почему Армения заняла такую позицию? Наверное, не все у нас здесь в порядке. Отмахиваться от этого нельзя", - сказал Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Он добавил, что 18 основных положений стратегии ЕАЭС, которые должны быть реализованы до 2025 года, не выполнены. "Мы завтра об этом попытаемся поговорить, если главы государств на это согласятся. Скажу прямо: особого желания вникать в эти сложные вопросы у нас в целом нет, но мы должны себя заставить", - подчеркнул президент. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html
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армения, минск, белоруссия, александр лукашенко, никол пашинян, евразийский экономический союз
Армения, Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на ЕАЭС

Лукашенко: отсутствие Армении на форуме говорит, что в ЕАЭС не все в порядке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Отсутствие Армении на Евразийском экономическом форуме в Минске говорит о том, что в ЕАЭС не все в порядке, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Премьер Армении Никол Пашинян не приехал в Минск на Евразийский экономический форум и участвовал в нем по видеосвязи.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Евразийский экономический союз
Вчера, 01:05
«
"Вы знаете о позиции Армении. Просто сегодня кивнуть - вот, не приехали, такие-сякие - это мы можем, это мы умеем. Но если что-то происходит, не может быть виновата одна сторона. Нам нужно поискать причину и в другом. Почему Армения заняла такую позицию? Наверное, не все у нас здесь в порядке. Отмахиваться от этого нельзя", - сказал Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Он добавил, что 18 основных положений стратегии ЕАЭС, которые должны быть реализованы до 2025 года, не выполнены.
"Мы завтра об этом попытаемся поговорить, если главы государств на это согласятся. Скажу прямо: особого желания вникать в эти сложные вопросы у нас в целом нет, но мы должны себя заставить", - подчеркнул президент.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Песков: Москва сожалеет о решении Пашиняна не приезжать на заседание ЕАЭС
20 июня, 12:08
 
АрменияМинскБелоруссияАлександр ЛукашенкоНикол ПашинянЕвразийский экономический союз
 
 
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