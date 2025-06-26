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Страны ЕАЭС должны взаимодополнять национальные экономики, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.06.2025
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18:38 26.06.2025 (обновлено: 18:41 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/lukashenko-2025645509.html
Страны ЕАЭС должны взаимодополнять национальные экономики, заявил Лукашенко
Страны ЕАЭС должны взаимодополнять национальные экономики, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.06.2025
Страны ЕАЭС должны взаимодополнять национальные экономики, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ЕЭАС надо взаимодополнять национальные экономики, а не конкурировать друг с другом одинаковыми... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:38:00+03:00
2025-06-26T18:41:00+03:00
евразийский экономический союз
александр лукашенко
белоруссия
экономика
минск
россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ЕЭАС надо взаимодополнять национальные экономики, а не конкурировать друг с другом одинаковыми товарами и дублирующимися производствами."Вместо конкуренции в производстве одних и тех же товаров, создания новых дублирующих мощностей нужно сосредоточиться на взаимодополнении национальных экономик, встраивании в производственные цепочки имеющихся флагманов, формируя тем самым общее товарное предложение", - сказал Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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евразийский экономический союз, александр лукашенко, белоруссия, экономика, минск, россия
Евразийский экономический союз, Александр Лукашенко, Белоруссия, Экономика, Минск, Россия
Страны ЕАЭС должны взаимодополнять национальные экономики, заявил Лукашенко

Лукашенко: странам ЕАЭС надо взаимодополнять нацэкономики, а не конкурировать

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ЕЭАС надо взаимодополнять национальные экономики, а не конкурировать друг с другом одинаковыми товарами и дублирующимися производствами.
«
"Вместо конкуренции в производстве одних и тех же товаров, создания новых дублирующих мощностей нужно сосредоточиться на взаимодополнении национальных экономик, встраивании в производственные цепочки имеющихся флагманов, формируя тем самым общее товарное предложение", - сказал Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Евразийский экономический союз
Вчера, 01:05
 
Евразийский экономический союзАлександр ЛукашенкоБелоруссияЭкономикаМинскРоссия
 
 
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