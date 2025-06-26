https://ria.ru/20250626/lukashenko-2025645509.html
Страны ЕАЭС должны взаимодополнять национальные экономики, заявил Лукашенко
Страны ЕАЭС должны взаимодополнять национальные экономики, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.06.2025
Страны ЕАЭС должны взаимодополнять национальные экономики, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ЕЭАС надо взаимодополнять национальные экономики, а не конкурировать друг с другом одинаковыми... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:38:00+03:00
2025-06-26T18:38:00+03:00
2025-06-26T18:41:00+03:00
евразийский экономический союз
александр лукашенко
белоруссия
экономика
минск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014152964_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_21f9637bf5924fb5818ba73c1b1f8085.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ЕЭАС надо взаимодополнять национальные экономики, а не конкурировать друг с другом одинаковыми товарами и дублирующимися производствами."Вместо конкуренции в производстве одних и тех же товаров, создания новых дублирующих мощностей нужно сосредоточиться на взаимодополнении национальных экономик, встраивании в производственные цепочки имеющихся флагманов, формируя тем самым общее товарное предложение", - сказал Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html
белоруссия
минск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014152964_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_4bcbc716f33102207de55c905e37d7cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, александр лукашенко, белоруссия, экономика, минск, россия
Евразийский экономический союз, Александр Лукашенко, Белоруссия, Экономика, Минск, Россия
Страны ЕАЭС должны взаимодополнять национальные экономики, заявил Лукашенко
Лукашенко: странам ЕАЭС надо взаимодополнять нацэкономики, а не конкурировать