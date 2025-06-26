https://ria.ru/20250626/lukashenko-2025645509.html

Страны ЕАЭС должны взаимодополнять национальные экономики, заявил Лукашенко

Страны ЕАЭС должны взаимодополнять национальные экономики, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.06.2025

Страны ЕАЭС должны взаимодополнять национальные экономики, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ЕЭАС надо взаимодополнять национальные экономики, а не конкурировать друг с другом одинаковыми... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:38:00+03:00

2025-06-26T18:38:00+03:00

2025-06-26T18:41:00+03:00

евразийский экономический союз

александр лукашенко

белоруссия

экономика

минск

россия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ЕЭАС надо взаимодополнять национальные экономики, а не конкурировать друг с другом одинаковыми товарами и дублирующимися производствами."Вместо конкуренции в производстве одних и тех же товаров, создания новых дублирующих мощностей нужно сосредоточиться на взаимодополнении национальных экономик, встраивании в производственные цепочки имеющихся флагманов, формируя тем самым общее товарное предложение", - сказал Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html

белоруссия

минск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евразийский экономический союз, александр лукашенко, белоруссия, экономика, минск, россия