Лукашенко призвал развивать транспортно-логистическую сеть ЕАЭС
Лукашенко призвал развивать транспортно-логистическую сеть ЕАЭС и создать хаб
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал развивать транспортно-логистическую сеть ЕАЭС, чтобы объединение могло позиционировать себя как глобальный транзитный хаб.
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"Точкой для совместного приложения с перспективой для немедленной отдачи в масштабах союза является современный транспортный коридор, созданный на основе национальных сегментов и объединяющий большую Евразию. На Юге и Востоке у нас сформирован пояс добрососедства. Нужно скрепить его сетью автомобильных и железных дорог и транспортно-логистических хабов", - сказал президент на заседании Евразийского экономического форума в Минске.
По словам Лукашенко, евразийские коридоры должны стать "умными", мультимодальными, экологичными артериями с единой цифровой платформой администрирования.
"Сокращение времени и стоимости транзита через Евразию повысит конкурентоспособность маршрута по сравнению с морскими путями, позволит позиционировать ЕАЭС как глобальный транзитный хаб", - отметил белорусский президент.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Евразийский экономический союз
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