https://ria.ru/20250626/lukashenko-2025643814.html

Лукашенко призвал развивать транспортно-логистическую сеть ЕАЭС

Лукашенко призвал развивать транспортно-логистическую сеть ЕАЭС - РИА Новости, 26.06.2025

Лукашенко призвал развивать транспортно-логистическую сеть ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал развивать транспортно-логистическую сеть ЕАЭС, чтобы объединение могло позиционировать себя как глобальный... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:33:00+03:00

2025-06-26T18:33:00+03:00

2025-06-26T18:53:00+03:00

евразийский экономический союз

александр лукашенко

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белоруссия

экономика

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технологии

евразия

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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал развивать транспортно-логистическую сеть ЕАЭС, чтобы объединение могло позиционировать себя как глобальный транзитный хаб."Точкой для совместного приложения с перспективой для немедленной отдачи в масштабах союза является современный транспортный коридор, созданный на основе национальных сегментов и объединяющий большую Евразию. На Юге и Востоке у нас сформирован пояс добрососедства. Нужно скрепить его сетью автомобильных и железных дорог и транспортно-логистических хабов", - сказал президент на заседании Евразийского экономического форума в Минске.По словам Лукашенко, евразийские коридоры должны стать "умными", мультимодальными, экологичными артериями с единой цифровой платформой администрирования."Сокращение времени и стоимости транзита через Евразию повысит конкурентоспособность маршрута по сравнению с морскими путями, позволит позиционировать ЕАЭС как глобальный транзитный хаб", - отметил белорусский президент.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евразийский экономический союз, александр лукашенко, в мире, белоруссия, экономика, минск, технологии, евразия