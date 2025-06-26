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Лукашенко призвал развивать транспортно-логистическую сеть ЕАЭС - РИА Новости, 26.06.2025
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18:33 26.06.2025 (обновлено: 18:53 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/lukashenko-2025643814.html
Лукашенко призвал развивать транспортно-логистическую сеть ЕАЭС
Лукашенко призвал развивать транспортно-логистическую сеть ЕАЭС - РИА Новости, 26.06.2025
Лукашенко призвал развивать транспортно-логистическую сеть ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал развивать транспортно-логистическую сеть ЕАЭС, чтобы объединение могло позиционировать себя как глобальный... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:33:00+03:00
2025-06-26T18:53:00+03:00
евразийский экономический союз
александр лукашенко
в мире
белоруссия
экономика
минск
технологии
евразия
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал развивать транспортно-логистическую сеть ЕАЭС, чтобы объединение могло позиционировать себя как глобальный транзитный хаб."Точкой для совместного приложения с перспективой для немедленной отдачи в масштабах союза является современный транспортный коридор, созданный на основе национальных сегментов и объединяющий большую Евразию. На Юге и Востоке у нас сформирован пояс добрососедства. Нужно скрепить его сетью автомобильных и железных дорог и транспортно-логистических хабов", - сказал президент на заседании Евразийского экономического форума в Минске.По словам Лукашенко, евразийские коридоры должны стать "умными", мультимодальными, экологичными артериями с единой цифровой платформой администрирования."Сокращение времени и стоимости транзита через Евразию повысит конкурентоспособность маршрута по сравнению с морскими путями, позволит позиционировать ЕАЭС как глобальный транзитный хаб", - отметил белорусский президент.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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евразийский экономический союз, александр лукашенко, в мире, белоруссия, экономика, минск, технологии, евразия
Евразийский экономический союз, Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, Экономика, Минск, Технологии, Евразия
Лукашенко призвал развивать транспортно-логистическую сеть ЕАЭС

Лукашенко призвал развивать транспортно-логистическую сеть ЕАЭС и создать хаб

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал развивать транспортно-логистическую сеть ЕАЭС, чтобы объединение могло позиционировать себя как глобальный транзитный хаб.
«
"Точкой для совместного приложения с перспективой для немедленной отдачи в масштабах союза является современный транспортный коридор, созданный на основе национальных сегментов и объединяющий большую Евразию. На Юге и Востоке у нас сформирован пояс добрососедства. Нужно скрепить его сетью автомобильных и железных дорог и транспортно-логистических хабов", - сказал президент на заседании Евразийского экономического форума в Минске.
По словам Лукашенко, евразийские коридоры должны стать "умными", мультимодальными, экологичными артериями с единой цифровой платформой администрирования.
"Сокращение времени и стоимости транзита через Евразию повысит конкурентоспособность маршрута по сравнению с морскими путями, позволит позиционировать ЕАЭС как глобальный транзитный хаб", - отметил белорусский президент.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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