https://ria.ru/20250626/lukashenko-2025641127.html

ЕАЭС с партнерами объединяет пятую часть населения мира, заявил Лукашенко

ЕАЭС с партнерами объединяет пятую часть населения мира, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.06.2025

ЕАЭС с партнерами объединяет пятую часть населения мира, заявил Лукашенко

ЕАЭС вместе с государствами-партнерами объединяет пятую часть населения мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:28:00+03:00

2025-06-26T18:28:00+03:00

2025-06-26T18:41:00+03:00

евразийский экономический союз

александр лукашенко

в мире

белоруссия

экономика

минск

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939616104_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8851ec9727f7119336f9c373375c8ba6.jpg

МИНСК, 26 июн - РИА Новости. ЕАЭС вместе с государствами-партнерами объединяет пятую часть населения мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."ЕАЭС сегодня вместе с государствами-партнерами - это пятая часть населения мира и самое большое объединение по территории", - сказал Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума.Он добавил, что на этой территории сосредоточена четверть всех разведанных видов полезных ископаемых."Наш союз занимает первое в мире место по добыче нефти, второе - по добыче газа и и производству минеральных удобрений, третье - по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции и по протяженности железных дорог", - отметил президент Белоруссии.Лукашенко также сообщил, что ЕАЭС занимает четвертое место по добыче угля, производству чугуна и стали, мяса и общей протяженности автомобильных дорог.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html

белоруссия

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евразийский экономический союз, александр лукашенко, в мире, белоруссия, экономика, минск, россия