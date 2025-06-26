https://ria.ru/20250626/lukashenko-2025641127.html
ЕАЭС с партнерами объединяет пятую часть населения мира, заявил Лукашенко
ЕАЭС с партнерами объединяет пятую часть населения мира, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.06.2025
ЕАЭС с партнерами объединяет пятую часть населения мира, заявил Лукашенко
ЕАЭС вместе с государствами-партнерами объединяет пятую часть населения мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:28:00+03:00
2025-06-26T18:28:00+03:00
2025-06-26T18:41:00+03:00
евразийский экономический союз
александр лукашенко
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белоруссия
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. ЕАЭС вместе с государствами-партнерами объединяет пятую часть населения мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."ЕАЭС сегодня вместе с государствами-партнерами - это пятая часть населения мира и самое большое объединение по территории", - сказал Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума.Он добавил, что на этой территории сосредоточена четверть всех разведанных видов полезных ископаемых."Наш союз занимает первое в мире место по добыче нефти, второе - по добыче газа и и производству минеральных удобрений, третье - по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции и по протяженности железных дорог", - отметил президент Белоруссии.Лукашенко также сообщил, что ЕАЭС занимает четвертое место по добыче угля, производству чугуна и стали, мяса и общей протяженности автомобильных дорог.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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евразийский экономический союз, александр лукашенко, в мире, белоруссия, экономика, минск, россия
Евразийский экономический союз, Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, Экономика, Минск, Россия
ЕАЭС с партнерами объединяет пятую часть населения мира, заявил Лукашенко
Лукашенко: вместе с партнерами ЕАЭС объединяет пятую часть населения мира