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В Ленинградской области прервали "обряд" с закапыванием людей

В Ленинградской области прервали "обряд" с закапыванием людей - РИА Новости, 26.06.2025

В Ленинградской области прервали "обряд" с закапыванием людей

Правоохранители прервали "обряд" в Ленинградской области, где в землю закопали двух человек, организаторы задержаны, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T11:34:00+03:00

2025-06-26T11:34:00+03:00

2025-06-26T12:22:00+03:00

происшествия

ленинградская область

приозерский район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Правоохранители прервали "обряд" в Ленинградской области, где в землю закопали двух человек, организаторы задержаны, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "В Приозерском районе Ленинградской области полицейские обнаружили в земле двух человек, обмотанных тряпками, которые были закопаны в могилы. Правоохранители потребовали от организаторов выкопать заживо погребенных, после чего удостоверились в их нормальном самочувствии", – рассказал собеседник агентства. По его информации, на "сатанинском празднике" присутствовали около 15 человек, каждый из которых заплатил "шаману" от 6 до 9 тысяч рублей за проведение обряда. Мужчина и женщина, организовавшие "мероприятие", доставлены в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела о создании организации, посягающей на личность и права граждан (статья 239 УК РФ), добавил источник. Максимальная санкция по этой статье предусматривает семь лет лишения свободы. Официальным комментарием правоохранителей по поводу "обряда" в Приозерском районе Ленобласти РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20250626/granata-2025513035.html

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приозерский район

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"Сатанинский обряд" в Ленинградской области В Ленобласти правоохранители прервали "сатанинский праздник", где в землю заживо закапывали обмотанных тряпками людей, сообщил источник РИА Новости. Всего на "обряде" присутствовали около 15 человек, каждый из которых заплатил "шаману" от 6 до 9 тыс рублей. 2025-06-26T11:34 true PT1M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, ленинградская область, приозерский район, россия