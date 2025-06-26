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В Ленинградской области прервали "обряд" с закапыванием людей - РИА Новости, 26.06.2025
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11:34 26.06.2025 (обновлено: 12:22 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/lenoblast-2025519518.html
В Ленинградской области прервали "обряд" с закапыванием людей
В Ленинградской области прервали "обряд" с закапыванием людей - РИА Новости, 26.06.2025
В Ленинградской области прервали "обряд" с закапыванием людей
Правоохранители прервали "обряд" в Ленинградской области, где в землю закопали двух человек, организаторы задержаны, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T11:34:00+03:00
2025-06-26T12:22:00+03:00
происшествия
ленинградская область
приозерский район
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Правоохранители прервали "обряд" в Ленинградской области, где в землю закопали двух человек, организаторы задержаны, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "В Приозерском районе Ленинградской области полицейские обнаружили в земле двух человек, обмотанных тряпками, которые были закопаны в могилы. Правоохранители потребовали от организаторов выкопать заживо погребенных, после чего удостоверились в их нормальном самочувствии", – рассказал собеседник агентства. По его информации, на "сатанинском празднике" присутствовали около 15 человек, каждый из которых заплатил "шаману" от 6 до 9 тысяч рублей за проведение обряда. Мужчина и женщина, организовавшие "мероприятие", доставлены в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела о создании организации, посягающей на личность и права граждан (статья 239 УК РФ), добавил источник. Максимальная санкция по этой статье предусматривает семь лет лишения свободы. Официальным комментарием правоохранителей по поводу "обряда" в Приозерском районе Ленобласти РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20250626/granata-2025513035.html
ленинградская область
приозерский район
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"Сатанинский обряд" в Ленинградской области
В Ленобласти правоохранители прервали "сатанинский праздник", где в землю заживо закапывали обмотанных тряпками людей, сообщил источник РИА Новости. Всего на "обряде" присутствовали около 15 человек, каждый из которых заплатил "шаману" от 6 до 9 тыс рублей.
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происшествия, ленинградская область, приозерский район, россия
Происшествия, Ленинградская область, Приозерский район, Россия
В Ленинградской области прервали "обряд" с закапыванием людей

В Ленинградской области прервали обряд, где в землю закопали двух человек

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Правоохранители прервали "обряд" в Ленинградской области, где в землю закопали двух человек, организаторы задержаны, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Приозерском районе Ленинградской области полицейские обнаружили в земле двух человек, обмотанных тряпками, которые были закопаны в могилы. Правоохранители потребовали от организаторов выкопать заживо погребенных, после чего удостоверились в их нормальном самочувствии", – рассказал собеседник агентства.
По его информации, на "сатанинском празднике" присутствовали около 15 человек, каждый из которых заплатил "шаману" от 6 до 9 тысяч рублей за проведение обряда.
Мужчина и женщина, организовавшие "мероприятие", доставлены в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела о создании организации, посягающей на личность и права граждан (статья 239 УК РФ), добавил источник.
Максимальная санкция по этой статье предусматривает семь лет лишения свободы.
Официальным комментарием правоохранителей по поводу "обряда" в Приозерском районе Ленобласти РИА Новости пока не располагает.
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