https://ria.ru/20250626/lenoblast-2025506595.html

В Ленинградской области задержали подозреваемого в избиении девушки

В Ленинградской области задержали подозреваемого в избиении девушки - РИА Новости, 26.06.2025

В Ленинградской области задержали подозреваемого в избиении девушки

Полиция задержала в Ленинградской области мужчину, до смерти избившего свою возлюбленную, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T10:26:00+03:00

2025-06-26T10:26:00+03:00

2025-06-26T10:26:00+03:00

происшествия

россия

всеволожский район

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Полиция задержала в Ленинградской области мужчину, до смерти избившего свою возлюбленную, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Полицией Всеволожского района задержан приезжий, избивший до смерти свою возлюбленную", – говорится в сообщении. Как уточняется, во вторник ближе в полуночи в полицию Всеволожского района поступило сообщение о том, что в городе Мурино из своей квартиры госпитализирована без сознания 44-летняя местная жительница, которая была избита дома. Впоследствии она умерла в больнице. За избиение женщины задержан 45-летний гражданин одного из государств Закавказья, отмечает ГУМВД. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 4 статьи 111 УК РФ).

https://ria.ru/20250624/sk-2025200699.html

россия

всеволожский район

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происшествия, россия, всеволожский район, ленинградская область