Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области задержали подозреваемого в избиении девушки - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/lenoblast-2025506595.html
В Ленинградской области задержали подозреваемого в избиении девушки
В Ленинградской области задержали подозреваемого в избиении девушки - РИА Новости, 26.06.2025
В Ленинградской области задержали подозреваемого в избиении девушки
Полиция задержала в Ленинградской области мужчину, до смерти избившего свою возлюбленную, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T10:26:00+03:00
2025-06-26T10:26:00+03:00
происшествия
россия
всеволожский район
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Полиция задержала в Ленинградской области мужчину, до смерти избившего свою возлюбленную, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Полицией Всеволожского района задержан приезжий, избивший до смерти свою возлюбленную", – говорится в сообщении. Как уточняется, во вторник ближе в полуночи в полицию Всеволожского района поступило сообщение о том, что в городе Мурино из своей квартиры госпитализирована без сознания 44-летняя местная жительница, которая была избита дома. Впоследствии она умерла в больнице. За избиение женщины задержан 45-летний гражданин одного из государств Закавказья, отмечает ГУМВД. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 4 статьи 111 УК РФ).
https://ria.ru/20250624/sk-2025200699.html
россия
всеволожский район
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c8f804265c3474c37c05c3def3847b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, всеволожский район, ленинградская область
Происшествия, Россия, Всеволожский район, Ленинградская область
В Ленинградской области задержали подозреваемого в избиении девушки

В Ленинградской области задержали подозреваемого в избиении девушки до смерти

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Полиция задержала в Ленинградской области мужчину, до смерти избившего свою возлюбленную, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Полицией Всеволожского района задержан приезжий, избивший до смерти свою возлюбленную", – говорится в сообщении.
Как уточняется, во вторник ближе в полуночи в полицию Всеволожского района поступило сообщение о том, что в городе Мурино из своей квартиры госпитализирована без сознания 44-летняя местная жительница, которая была избита дома. Впоследствии она умерла в больнице.
За избиение женщины задержан 45-летний гражданин одного из государств Закавказья, отмечает ГУМВД.
Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 4 статьи 111 УК РФ).
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
СК проверит заявления об избиении адвоката в Дагестане
24 июня, 20:18
 
ПроисшествияРоссияВсеволожский районЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала